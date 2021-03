RSSC: Exklusive Themenreisen

Die Reisen beinhalten kulinarische Themenkreuzfahrten und richten sich an Gourmets, Weinliebhaber, Geschichtsinteressierte, Broadway-Fans, Anhänger von Performance-Kunst, aber auch an Journalismus- und Wissenschaftsbegeisterte.

Spotlight on the State of Journalism

Von 08. Dezember 2021 geht es für 10 Nächte ab/bis Miami an Bord der Seven Seas Mariner mit berühmten Reporter und Journalisten Amerikas auf Karibik-Kreuzfahrt. Gäste dürfen spannende Vorträge erwarten und erhalten dabei einen Einblick in den heutigen Stand des Journalismus. Ein Highlight wird der „Blick auf die Zahlen" sein, bei dem sich Charlie Cook, dem Herausgeber und Verleger des Cook Political Reports, mit der aktuellen und zukünftigen politischen Lage beschäftigt.

Spotlight on Public Broadcasting

Von Bali nach Bangkok führt die Reise unter dem Motto "50 Years of Excellence" am 04. Februar 2022 in 14 Nächten an Bord der Seven Seas Explorer. Seit mehr als 50 Jahren liefert die amerikanische TV-Senderkette Public Broadcasting Service (PBS) revolutionäre Programme, erhellende Perspektiven auf die Welt durch sachliche Berichterstattung, künstlerische Unternehmungen, Wildnis-Abenteuer, kulturelle Einblicke und vieles mehr. Während dieser Route durch Südostasien – die von der PBS NewsHour-Moderatorin Judy Woodruff und ihrem Ehemann Bloombergs Al Hunt geleitet wird – haben Gäste die Möglichkeit, Referenten persönlich zu treffen, Vorträge zu besuchen und private Abendessen zu genießen, um mehr über die gefeierte Arbeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus Amerika zu erfahren.

Spotlight on Cuisine with Mark Bittman

Am 15. April 2022 sticht die Seven Seas Voyager von Lissabon bis Barcelona in See und wird während der 10 Nächte auf der Iberischen Halbinsel, den Kanarischen Inseln und Marokko Halt machen. Mit dabei ist der preisgekrönte Food- und Bestsellerautor Mark Bittman, der bereits 30 Bücher geschrieben hat und leitender Autor in der Rubrik Food für das New York Times Magazine verantwortlich war. Von Cocktailpartys über Gastgebererlebnisse an Land bis hin zu Live Cooking Sessions können Gäste hautnah dabei sein, wenn Mark seine Liebe für Kreuzfahrten und köstliche Gerichte teilt.

Spotlight on Broadway with Seth Rudetsky & Friends

Diese einwöchige Kreuzfahrt startet am 19. April 2022 in Barcelona und führt an Bord der Seven Seas Splendor nach Venedig und hat Konzerte mit Seth Rudetsky, dem gefeierten SiriusXM Radio-Broadway-Moderator, im Fokus. Auch Audra MacDonald wird ihre Stärke an Bord mitbringen, begleitet von ihrem zweifach Tony-nominierten Ehemann Will Swenson sowie der Tony-Gewinnerin LaChanze und ihrer Tony-nominierten Tochter Celia Rose Gooding. Gäste kommen in den Genuss von Hits und Insider-Geschichten und haben zudem die Gelegenheit, Zeit mit Seth und seinen Broadway-Freunden zu verbringen, während sie im westlichen Mittelmeer unterwegs sind.

Spotlight on Wine with Harlan Estate

Unter Leitung der Winzer Amanda Harlan (Harlan Estate) und David Cilli (Promontory) sowie des Direktors des Ultra-Premium-Weinguts und Clubs The Napa Valley Reserve, Phillip Norfleet, wird diese Spotlight-Reise am 05. Mai 2022 von San Francisco nach Vancouver an Bord der Seven Seas Mariner ein Highlight für Weinliebhaber. Neben der Schönheit Alaskas und ausgewählte Landausflügen, stehen während der 13 Nächte-Kreuzfahrt Weinmeisterklassen, Vortragsveranstaltungen, Verkostungen sowie geführte Gourmet Lunch und Dinner am Programm.

Spotlight on Wine with Gargiulo Wines

Ebenfalls für 12 Nächte führt diese Reise an Bord der Seven Seas Splendor von Southampton nach Barcelona (29. Sept. 2022). Während einer Übernachtung an Bord im Weinland von Bordeaux können Gäste auf dieser Spotlight-Reise an Weinverkostungen in kleinen Gruppen und weinbegleiteten Abendessen, Landausflügen und Bildungsveranstaltungen teilnehmen. Gastgeber der Kreuzfahrt sind die Gründer der Gargiulo Vineyards, Jeff Gargiulo und Valerie Boyd, die in zwei Weinbergen in Oakville, Napa Valley, köstliche Weine anbauen.

Spotlight on Wine with Mondavi Wines

Auch für Weinliebhaber aus der Kollektion stellt die 14 Nächte-Reise an Bord der Seven Seas Explorer am 23. Juli 2022 von Barcelona nach Rom dar. Gastgeber Peter Mondavi, Jr., in dritter Generation Miteigentümer des Weinguts Charles Krug im kalifornischen Napa Valley, wird Weltklasse-Weine und Gourmet-Küche sowie Seminare und Verkostungen kombinieren. Während der Reise durch das westliche Mittelmeer erhalten Gäste einen Einblick in die neun Weingüter, die Mondavi betreut, in denen Weine aus den Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Pinot Noir und Chardonnay produziert werden.

Spotlight on Heritage with Ancestry

Bei dieser Kreuzfahrt bereisen Gäste am 03. Juli 2022 ab Dublin an Bord der Seven Seas Voyager die Britischen Inseln vorbei an Sehenswürdigkeiten von London, der schottischen Küste und um nördlichen Inseln, bevor sie in Southampton ankommen. Während dieser historischen Reise erfahren Gäste alles über das Gebiet der Ahnenfroschung mit Kyle Betit und Celia Heritage von AncestryProGenealogists®. Reisenden wird das Thema durch zahlreiche Präsentationen, private Sitzungen und Enthüllungen von Experten über ausgewählte Personen nähergebracht.

Spotlight on The World Wars

Am 23. August 2022 startet die Seven Seas Voyager von Southampton und kommt nach 10 Nächten in Amsterdam an. Die Reise führt durch die historischen Schauplätze Nordeuropas, bei der dem 104. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs und dem 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht wird. Neue Einblicke erhalten Reisende von den Produzenten von vier großen PBS-Serien über die Geschichte des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs, des Koreakriegs und des Vietnamkriegs sowie bei einer speziellen Exkursion zu den Schlachtfeldern der Normandie. Erik Ewers, Stephen Ives, Stephanie Carter und LTG (Ret.) Daniel W. Christman werden vor Ort über diese großen PBS-Werke sprechen.

Spotlight on Cuisine with Tommaso Barletta

Während der 12 Nächte-Kreuzfahrt mit Start am 30. August 2022 in Istanbul teilt Chefkoch Tommaso Barletta sein Talent und seine kulinarische Expertise mit den Gästen an Bord der Seven Seas Explorer. Es geht entlang Griechenland, Kroatien und Italien mit Venedig als Endpunkt. Bekannt für seine feinen italienischen Restaurants in ganz Südkalifornien, wird Barletta mehrere Kochvorführungen seiner berühmten Familienrezepte geben und ein spezielles Degustationsmenü während eines Abends kreieren. Darüber hinaus setzen zwei neue Thementouren das kulinarische Abenteuer auf dem Schiff an Land fort.

Spotlight on Hollywood

Diese Spotlight-Reise führt am 03. Oktober 2022 ab/bis Los Angeles in 12 Nächten an die US-Westküste und die mexikanische Riviera. An Bord der Seven Seas Mariner wird das Beste aus Hollywood mit preisgekrönten Film- und Fernsehautoren, Produzenten und Regisseuren von einigen der erfolgreichsten Sitcoms Amerikas präsentiert. Darunter Produzent und Autor Jeffrey Richman (Modern Family, Frasier und Wings) und der neunfache Emmy-Preisträger David Lee (Cheers, The Jeffersons). Im Constellation Theater finden spezielle Vorführungen statt, während kulinarische Erlebnisse und Gelegenheiten zum direkten Austausch mit den Experten des Filmhandwerks stattfinden.

Spotlight on the American Musical

Um eine der größten Kunstformen Amerikas zu feiern, wird am 23. Oktober 2022 von New York nach Miami während der 14 Nächte-Kreuzfahrt eine Reihe von hochgelobten Künstlern an Bord der Seven Seas Navigator sein, die ihre Geschichten und Einblicke in das Broadway-Musical zum Besten geben. Reisende können sich mit den Experten und ihren Gästen bei ausgewählten Podiumsdiskussionen, privaten Abendessen und Cocktailempfängen auf dieser unvergesslichen Reise persönlich austauschen. Das umfassende Broadway-Abenteuer kombiniert den Glanz, den Glamour und die Fanfaren der zeitlosen Broadway-Tradition, während einer Fahrt durch die kristallklaren Gewässer der Karibik.

Spotlight on Science & Exploration

Bei dieser Kreuzfahrt erkunden Reisende am 03. November 2022 ab Los Angeles den Pazifik von Südkalifornien bis zu den Küsten Perus auf einer 16 Nächte dauernden Reise bis Lima. An Bord der Seven Seas Mariner werden einige der besten Wissenschafts- und Forschungssendungen und -serien im Mittelpunkt stehen. Gäste haben die Möglichkeit, die talentierten Köpfe, die hinter den eindrucksvollen Programmen von NOVA und anderen PBS-Produktionen stehen, kennen zu lernen. Zu den Höhepunkten der Reise zählen persönliche Gespräche mit den Filmemachern und Produzenten in Form von einzigartigen Präsentationen, speziellen Vorführungen und kulinarischen Erlebnissen. (red)