lti alpenhotel Kaiserfels wird Sentido alpenhotel Kaiserfels

Ganz nach dem Motto " Alles neu macht der Mai" startet auch das Hotel am Fuß des Kitzbüheler Horns in Tirol nach der Corona-bedingten Pause mit neuem Namen und neuem Konzept.

"Wir haben die Zeit genutzt und wollen im Mai 2021 unter den Namen Sentido alpenhotel Kaiserfels wieder eröffnen", so Wolfgang Wehmeyer, Sales & Marketing Manager lti alpenhotel Kaiserfels.

Sentido als Dachmarke

Wie tip-online.at im April 2020 berichtete hat DER Touristik die im Jahr 2009 gegründete Hotelmarke Sentido 2019 gekauft und bereits im letzten Jahr damit begonnen die Hotelmarke lti in die jüngere Marke Sentido zu integrieren. Die Umsetzung erfolgt dabei schrittweise und ist bis zum ersten Quartal 2022 geplant.

Die Einführung des neuen Hotelkonzeptes im lti alpenhotel Kaierfels startete bereits 2020. Die Umsetzung erfolgt nun sukzessive in den nächsten Monaten. Dabei nach wie vor im Fokus: entspannter Urlaub auf hohem Niveau.

Corona: Hygiene- und Präventionsmaßnahmen

Auch in Sachen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ist das Sentido alpenhotel Kaiserfels umfassend auf die ersten Gäste vorbereitet: "Das Konzept für unsere Hotelmarke Sentido fußt auf Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und bekannten Hygieneunternehmen, mit denen die DER Touristik bereits in verschiedenen Zielgebieten zusammenarbeitet. Außerdem greift die DER Touristik auf die Expertise und Beratung des bekannten Analytik-Labors von Dr. Andreas Kneißler zurück", hieß es in der Aussendung.

Zu den Empfehlungen gehören neben erweiterten Desinfektionsplänen räumliche Anpassungen in den Gemeinschaftsbereichen des Hotels: Hier werden Abstände zwischen Sitzgruppen erhöht und wo nötig mit Schutzbarrieren ausgestattet. In den Restaurantbereichen werden, um den angepassten Abstands- und Hygieneregeln Rechnung zu tragen, geschulte Mitarbeiter eingesetzt, welche mit der Überwachung der neuen Standards im gesamten operativen Betrieb des Hotels betraut sind. So sollen Gäste auch zukünftig unbeschwerte Tage am Fuße des Kitzbüheler Horns genießen können. (red)