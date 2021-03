Luxus-Flusskreuzfahrten zum Kennenlern-Preis

Die Ermäßigung gilt stets für den günstigsten verfügbaren Preis. Aktuell gewährt das Unternehmen unter dem Titel „Cruise back into Travel“ für Kunden bis zu 30 Prozent auf das Flusskreuzfahrt-Sortiment.

PEP mit Luxusfaktor

An Bord der stylischen Schiffe erleben Expedienten die Highlights entlang europäischer Flüsse wie Donau, Rhein, Main, Mosel, Po oder Douro. Auch in Frankreich hat das Unternehmen eine ganze Reihe attraktiver Angebote im Sortiment. An Bord profitieren Gäste von einem einzigartigen All Inclusive-Angebot, das neben hochwertigen Speisen und Getränken auch eine große Auswahl von Ausflügen an Land umfasst. Zu den starken Argumenten für eine Flussreise mit Uniworld gehört das einzigartige Crew-Gäste-Verhältnis von 1 : 2,3. Ebenso wie die familiäre Atmosphäre an Bord, der inkludierte Tefra-Gepäckservice, ein kostenfreier Parkplatz am Hafen oder ein Gratis-Transfer innerhalb von Deutschland. Gäste können sich auf ein ausgeklügeltes Sicherheits- und Hygiene-Konzept verlassen. Die PEPs erhalten Expedienten direkt unter uniworld@passage-kontor.de. (red)