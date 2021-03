Costa kündigt Neustart im Mai an

Costa Crociere hat seine Pläne überarbeitet und verlegt den Neustart seiner Kreuzfahrten auf den 1. Mai 2021. Die Entscheidung wurde unter Berücksichtigung der Einschränkungen getroffen, die in Italien und anderen europäischen Ländern aktuell gelten, um Covid-19 erfolgreich einzudämmen.

Costa Smeralda macht den Anfang

Nach dem neuen Restartplan wird die Costa Smeralda als erstes Schiff am 1. Mai 2021 starten. Die zunächst rein italienische Reiseroute der Costa Smeralda bleibt unverändert: Während der 7-tägigen Kreuzfahrten stehen Anläufe in Savona, Civitavecchia, Neapel, Messina, Cagliari und La Spezia auf dem Programm.

Ab dem 12. Juni 2021 sind wieder einwöchige Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer geplant. Neben den italienischen Häfen Savona, Civitavecchia und Palermo sollen dann auch wieder Frankreich (Marseille) und Spanien (Barcelona und Palma de Mallorca) angelaufen werden.

Ab dem 16. Mai 2021 soll die Costa Luminosa zum Einsatz kommen. Ihre einwöchigen Kreuzfahrten nach Kroatien und Griechenland ab Triest wurden in Übereinstimmung mit dem neuen Aktionsplan für die Wiederaufnahme des internationalen Tourismus in Griechenland bestätigt.

Keine Reisen vor Mai: Wie bereits angekündigt, werden alle anderen bis Ende Mai geplanten Kreuzfahrten, die nicht in den heute aktualisierten Programmen der Costa Smeralda und Costa Luminosa enthalten sind, abgesagt. Costa ist dabei, die von den Änderungen betroffenen Reisebüros und Kunden zu informieren.

Aktion: "Balkonkabine zum Preis einer Außenkabine"

Das aktuelle Balkonkabinen-Special wurde bis zum 31. Mai 2021 verlängert. Kunden können dabei eine Balkonkabine zum Preis einer Außenkabine buchen. Außerdem ist eine kostenfreie Umbuchung bis 15 Tage vor Abfahrt möglich.

Detailliertes Sicherheitsprotokoll

Costa Crociere arbeitet eng mit den nationalen und lokalen Behörden der Länder entlang der Reiserouten zusammen, um die Details für die Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs mit erhöhter Sicherheit festzulegen. Dabei wird in allen Destinationen das Costa Sicherheitsprotokoll umgesetzt: Das Protokoll berücksichtigt alle Aspekte des Kreuzfahrterlebnisses, sowohl an Bord als auch an Land und enthält alle Maßnahmen, die sich in den Monaten September bis Dezember 2020 im laufenden Betrieb als wirksam erwiesen haben.

Nähere Informationen dazu hier. (red)