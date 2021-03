AUA: Flugfreigabe für London & Tel Aviv - Flugverbot für China

Das Landeverbot für Passagierflüge aus dem Vereinigten Königreich ist gestern ausgelaufen. Austrian Airlines fliegt daher ab heute wieder normal zwischen London und Wien. Zuvor ist Österreichs Heimatairline mit Passagieren in die Metropole an der Themse geflogen, aufgrund des Landeverbots allerdings ohne Passagiere zurück nach Wien. London ist ab heute in beide Richtungen wieder mit bis zu zwei täglichen Flügen im Angebot.

Darüber hinaus verbindet Austrian Airlines ab heute auch wieder Wien mit Tel Aviv mit bis zu einem täglichen Flug. Der Luftverkehr nach Israel war aufgrund der COVID-19 Pandemie über einen längeren Zeitraum nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. Nachdem der Flughafen Ben Gurion wieder geöffnet ist und die Einreisebeschränkungen gelockert wurden, kann Austrian Airlines die Verbindung wiederaufnehmen.

China verhängt Flugverbot für AUA

Die chinesische Zivilluftfahrtbehörde CAAC verhängte am 19. März ein zweiwöchiges Flugverbot gegen die Austrian Airlines, wie das Onlineportal Aviation.Direct am Sonntag berichtete. Grund dafür sei, dass am 5. März auf dem Shanghai-Flug fünf corona-positive Passagiere an Bord waren. Die AUA bestätigte das Verbot und wird somit zwei Wochen lang keine Passagiere nach China transportieren.

"Das Verbot gilt ab 22. März und wird zwei Verbindungen betreffen - je einen Flug in den kommenden zwei Wochen", so AUA-Pressesprecher Leonhard Steinmann. Theoretisch dürfte die AUA die nächsten zwei Wochen ohne Passagiere nach China fliegen, um Fluggäste retour nach Österreich zu bringen, "das sehen wir uns noch an", sagte der Sprecher. Der nächste reguläre Flug nach Shanghai ist für den 9. April geplant. Vom Flugverbot betroffenen Passagiere sollen umgebucht werden. Die Entscheidung betrifft nur die AUA, nicht den restlichen Lufthansa-Konzern.

Auch andere Airlines wie China Southern, Emirates oder Air China haben aus diesem Grund bereits ein zweiwöchiges Flugverbot kassiert. Im Wiederholungsfall könne dieses auch länger ausfallen. (APA / red)