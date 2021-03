Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 11/12

Parlamentswahlen in Curaçao:

Am heutigen Freitag finden in Curaçao Parlamentswahlen statt. Auf der zu den Niederlanden gehörenden Karibikinsel ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Außerdem sind Demonstrationen möglich - diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Tunesien feiert seine Unabhängigkeit:

Am Samstag, den 20.03., wird in Tunesien der Unabhängigkeitstag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Kanada:

Ebenfalls am Samstag demonstrieren die Bürgerinnen und Bürger in der kanadischen Stadt Montreal gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Demonstration für die Freilassung eines Rappers in Spanien:

Nicht zuletzt findet am Samstag in der spanischen Metropole Barcelona eine Demonstration für die Freilassung des Musikers Pablo Hasel statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Präsidentschaftswahlen in der Republik Kongo:

Am Sonntag, den 21.03., wählen die Bürgerinnen und Bürger in der Republik Kongo einen neuen Präsidenten. Britische Behörden warnen bereits im Vorfeld der Wahl vor möglichen Unruhen, vor allem in der Hauptstadt Brazzaville. Auch nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Dabei können gewaltsame Zwischenfälle nicht ausgeschlossen werden. Es ist daher mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Israel wählt ein neues Parlament:

In Israel finden am Dienstag, den 23.03., Parlamentswahlen statt. Besonders am Wahltag ist von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auszugehen. Auch bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Tag der Republik in Pakistan:

Darüber hinaus feiert Pakistan am Dienstag seinen Nationalfeiertag. Schon in den Tagen zuvor ist mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Lokale Einschränkungen des Verkehrs sowie eine eventuelle Störung der Mobilfunknetze sind nicht auszuschließen. Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko von Terroranschlägen.

Tag der Wahrheit und Gerechtigkeit in Argentinien:

Am Mittwoch, den 24.03., begehen die Argentinier den Tag der Wahrheit und Gerechtigkeit. Dabei wird den Opfern des sogenannten Schmutzigen Krieges sowie des Militärputsches von 1976 gedacht. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Demonstrationen oppositioneller Gruppen in Weißrussland:

Anlässlich des Tags der Freiheit am Donnerstag, den 25.03., riefen oppositionelle Gruppen in der weißrussischen Stadt Minsk zu Protesten auf. Auch in anderen Städten des Landes sind Demonstrationen möglich. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und lokalen Verkehrseinschränkungen ist zu rechnen. Zusätzlich können gewaltsame Zwischenfälle nicht ausgeschlossen werden.

