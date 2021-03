Europa 2: Kurs auf Kroatien und Griechenland

Auf sieben Reisen in der Zeit von 1. Mai und 24. Juni 2021 soll die Europa 2 Ziele in Griechenland und Kroatien anlaufen.

Am 1. Mai verlässt das Luxusschiff von Hapag Lloyd Cruises die Kanarischen Inseln und macht sich auf zu neuen Ufern. Nach einer reinen Seereise über den Atlantik erkundet die Europa 2 auf zunächst sechs Routen die Gewässer von Kroatien und Griechenland. Geplant sind zwei siebentägige Reisen ab und bis Dubrovnik, eine siebentätige Überfahrt von Dubrovnik nach Heraklion und drei sieben- bis zehntätige Kreuzfahrten von und bis Heraklion. Die Reisen sind ab sofort buchbar.

Yoga auf See

Auf der Überfahrt von Teneriffa nach Dubrovnik wird im Format In2Balance aufgelegt. Dabei präsentieren ausgewählte Coaches und Trainer innovative Trainingsmethoden und Entspannungstechniken. Mit dabei ist Dr. Patrick Broome, einer der Pioniere des modernen Vinyasa Yogas, der die Gäste an Bord unterrichten wird. Außerdem erwartet die Zuschauer im Theater an Bord ein attraktives Entertainment-Programm mit Akrobatik und Illusionen. So wird das Varieté-Theater GOP auf den Reisen in Kroatien vom 8. bis 22. Mai auftreten. Bei der Reise vom 17. bis 24. Juni dürfen sich die Gäste neben Hafenstädten wie Katakolon und Piräus auf den Illusionsmagier Peter Valance freuen. Die Belegung des Schiffes erfolgt nur zu 60 Prozent und sorgt somit für viel Raum und Abstand.

Reisebeispiel

Von Santa Cruz de Tenerife nach Dubrovnik: Nach dem Auslaufen der Europa 2 in Teneriffa stehen bis Dubrovnik sechs entspannte Seetage am Atlantischen Ozean und durch das Mittelmeer am Programm. Gemeinsam mit Dr. Patrick Broome, Dipl.-Psychologe und Yogalehrer, entspannen die Gäste im Rahmen des In2Balance Formats bei Yogaübungen mit Blick auf den Ozean. Vom 01.05. bis 08.05.21 (7 Tage). Ab 2.990 EUR p.P. (Seereise, exkl. An- und Abreise, Garantie Silber). (red.)