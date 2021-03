Schweden: Grünes Urlaubssiegel

Wer im Alltag auf Nachhaltigkeit achtet, möchte dies auch im Urlaub tun. Das ist aber nicht immer so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Orientierung bei der Wahl eines nachhaltigen Reiseziels soll nun der neue Sustainable Travel Index bieten, der vom Marktforschungsinstitut Euromonitor International erstmals im Rahmen der ITB now 2021 vorgestellt wurde.

Ergebnis des neuen Index

Schweden steht in Sachen Nachhaltigkeit weltweit an erster Stelle. Dabei geht es nicht nur um Umweltverträglichkeit, sondern ebenso um soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Für die Erstellung des Sustainable Travel Index wurden insgesamt 57 verschiedene Indikatoren aus sieben unterschiedlichen Bereichen herangezogen – und zwar für insgesamt 99 Länder weltweit. Für Schweden machte sich dabei laut den Marktforschern nicht nur die kritische Haltung vieler Schweden gegenüber Flugreisen bemerkbar, sondern auch das bereits jahrzehntelange Engagement der schwedischen Tourismusbranche im Bereich der Nachhaltigkeit. Denn hier steht schon lange der Trend, weg vom Massentourismus und hin zu einem sinn- und wertstiftenden Tourismus, der für alle Beteiligten von Nutzen ist, im Mittelpunkt.

Göteborg als Vorzeigestadt

Die zweitgrößte Stadt Schwedens arbeitet bereits seit Jahren mit dem Thema nachhaltiger Tourismus und belegte mehrmals den ersten Platz des Global Destination Sustainability Index. Dieses Jahr wurde die maritime Hafenstadt mit noch einem Titel gekrönt. Laut der Liste „Best in Travel 2021“ von Lonely Planet ist Göteborg das beste Reiseziel für einen nachhaltigen Stadturlaub. Susanne Andersson, Geschäftsführerin von Visit Sweden, betrachtet daher die vielen nachhaltigen Angebote der schwedischen Tourismusbranche für die Zukunft als einen starken Wettbewerbsvorteil – angefangen bei nachhaltigen Unterkünften über schier unendlich viele Outdooraktivitäten in der schwedischen Natur bis hin zur Gastronomie mit Fokus auf lokalen und ökologischen Zutaten.

Wer bei der Wahl seiner grünen Urlaubserlebnisse auf Nummer sicher gehen will, kann ruhigen Gewissens die Angebote von Nature's Best nutzen. Nature’s Best ist ein Zertifikat, das hochwertige ethische Naturreisen in Schweden prüft. Es wurde von Reiseverbänden, Landbesitzern, Naturschutzverbänden, gemeinnützigen Organisationen, Behörden, Tourismusunternehmen und Tourismuseinrichtungen entwickelt. (red)