Oceania Cruises enthüllt Details zum neuen Schiff

Die Vista wird das erste von zwei neuen Schiffen der Allura-Klasse sein und Platz für 1.200 Gäste bieten. Das damit siebte Boutique-Schiff der Reederei wird derzeit in der italienischen Werft Fincantieri S.p.A. gebaut und soll ab 2023 auf Reisen gehen, gefolgt von einem aktuell noch unbenannten Schwesterschiff im Jahr 2025.

Details zum neuen Flottenmitglied

Das neueste Schiff der Allura-Klasse stehe nicht nur für einen "Blick in die Zukunft der Kreuzfahrtmarke Oceania Cruises", sondern auch für die Vision der zahlreichen Crewmitglieder des Unternehmens. Diese spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des neuen Flottenmitglieds und begleiteten alle Schritte von der Konzeption über das Design bis hin zur Realität.

„Unsere Offiziere und Crewmitglieder bringen immer wieder großartige neue Ideen ein und wir setzen diese dann gemeinsam um. Mehr als jeder andere Unternehmensbereich von Oceania Cruises verdanken wir unseren Erfolg den Teams an Bord. Sie machten die Vista erst möglich und es ist uns eine Ehre, ihnen das Schiff zu widmen“, so Bob Binder, Präsident und CEO bei Oceania Cruises.

Ein Detail des Flottenneuzugangs wurde neben dem Namen außerdem enthüllt: Die Gäste dürfen sich auf einen glamourösen The Grand Dining Room freuen, der über eine Raumhöhe von zwei Decks verfügt und durch seine zeitgenössische Interpretation der Belle Époque eine Hommage an die frühen 20er Jahre in Paris darstellt.

Weitere Details zu den zusätzlichen kulinarischen Erlebnissen an Bord der Vista sowie zu den luxuriösen, öffentlichen Bereiche und den geräumigen Suiten und Kabinen werden ab Mai 2021 enthüllt.

Im September sollen bereits die ersten Reisen zur Buchung freigegeben werden. (red)