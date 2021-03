TraveLeague lädt zum Toskana-Webinar

Gemeinsam mit Italien-Einkäuferin Monika Abel geben die beiden Webinar-Leiter und Vertriebsprofis Marina Schöbel und Markus Bialluch Einblick in die Palette an Domizilen - vom traditionsreichen Hotel über Ferienhäuser auf dem Toskanischen Land bis hin zu Camping-Anlagen - in der beliebten Urlaubsregion .

Dabei werden auch Fragen der Verkaufsprofis beantwortet, wie beispielsweise: Wo kommen Familien voll auf ihre Kosten? Wo sind Hunde willkommen? Welche Objekte bieten viel Freiraum für Freundesgruppen und authentisches Ambiente für eine genussvolle Auszeit?

Darüber hinaus gibt das TraveLeague-Team hilfreiche Tipps für die Planung einer Autoreise nach Italien mit geeigneten Zwischenstopps und Übernachtungsmöglichkeiten. Expedienten und ihre Kunden profitieren weiterhin von kulanten Buchungsbedingungen in der aktuellen Situation.

Details zum TraveLeague-Webinar:

Datum: Mittwoch, 17. März 2021

Mittwoch, 17. März 2021 Uhrzeit: 11:00 Uhr

11:00 Uhr Anmeldung hier

Nähere Informationen zum Angebot von TraveLeague bietet der virtuelle Katalog. (red)