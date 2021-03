Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 10/11

Unruhen in Pakistan:

Seit Mittwochnacht kommt es im Gebiet Karkanra in Südwasiristan zu gewaltsamen Unruhen zwischen den Angehörigen zweier Stämme wegen eines Landkonflikts. Berichten zufolge wurden leichte und schwere Waffen eingesetzt.

Covid-Demonstrationen in Dänemark:

Am morgigen Samstag findet in Kopenhagen voraussichtlich ab 19:00 Uhr eine Demonstration gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 statt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Mahnwache in London:

Nach dem Verschwinden einer Frau im Süden Londons sollen ebenfalls am Samstag nahe dem vermuteten Tatort im Clapham Common sowie in den Städten Cambridge, Cardiff, Leeds, Liverpool und St. Andrews Mahnwachen abgehalten werden. Es ist möglich, dass auch in anderen Städten Demonstrationen oder Gedenkveranstaltungen stattfinden werden.

Tag der Stille auf Bali:

Am Sonntag, den 14. März 2021, wird auf der Insel Bali Nyepi gefeiert, der balinesische Tag der Stille. Die Feierlichkeiten halten bis um 06:00 Uhr des Folgetages an. Die meisten Bewohner bleiben zu Hause, der Ngurah Rai International Airport bleibt den ganzen Tag geschlossen. Die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen wird auch von Ausländern erwartet.

Parlamentswahlen in den Niederlanden:

Am Mittwoch, den 17. März 2021, finden in den Niederlanden Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Generalstreik in Teilen Tunesiens:

Ebenfalls am 17. März 2021 kommt es im Gouvernement Sfax zu einem Generalstreik. Es ist mit Einschränkungen im öffentlichen Leben, Verkehrsbehinderungen und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

