Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V.: Virtueller Famtrip & Roadshow

Der AGK veranstaltet am 17. März 2021 einen virtuellen Famtrip, bei dem die Expedienten per Video live die Destinationen und Hotelpartner besuchen und so an einem virtuellen Inselhüpfen teilnehmen können.

Anfang April bekommen die Expedienten Insidertipps und Beratungsinformationen während der dritten virtuellen Karibik-Roadshow. Als Partner sind bei diesen Events u.a. die Fremdenverkehrsämter von Guadeloupe, Jamaika, Curacao und Hotelgruppen wie Palladium Hotels, Sandals Resorts oder Ocean Hotels mit dabei.

Virtueller Karibik-Famtrip:

Datum: Mittwoch, 17. März 2021

Uhrzeit: 10:00 – 12:00 Uhr

Anmeldung hier

Virtuelle Karibik- Roadshow:

Teil 1:

Datum: Mittwoch, 7. April 2021

Uhrzeit: 09:30 – 11:00 Uhr

Anmeldung hier

Teil 2:

Datum: Donnerstag, 8. April 2021

Uhrzeit: 16:00-17:30 Uhr

Anmeldung hier

Diese virtuellen Events und weitere Webinare finden Agents zur kostenlosen Anmeldung unter: www.karibik.de/webinare (red)