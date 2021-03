GTA Waterways: Saisonstart in Sichtweite

Viele Gäste haben die beliebten und immer gut gebuchten Kurz-Kreuzfahrten zur Ganslzeit mit der MS Nestroy im letzten Jahr vermisst und sich eine ähnliche Reise für diesen Sommer gewünscht. Diesen Wunsch kann der heimische Veranstalter ab sofort mit einer Schnupperkreuzfahrt an Bord der MS Klimt erfüllen.

Donau-Highlights & Kulturhauptstadt

An den beiden Terminen 25. Juli und 05. September geht es von Wien über Bratislava nach Budapest und wieder zurück. Die 3-tägige Reise ist ab 299 EUR buchbar. Ein weiteres Highlight im diesjährigen Portfolio ist die Flusskreuzfahrt an Bord der MS Nestroy von Wien zum Eisernen Tor und zurück. Die 8-tägige Reise besticht neben dem wildromantischen Eisernen Tor auch mit dem Besuch aufstrebender Metropolen und dem Entdecken des reichen kulturellen Erbes der Länder entlang der Donau. Dabei darf die Besichtigung von Novi Sad, der Kulturhauptstadt 2021, nicht fehlen. Ein weiterer Pluspunkt, speziell in diesen Zeiten, ist, dass die Gäste bequem und sicher in Wien Nussdorf ein- und ausschiffen können und die Reise ohne Flüge erfolgt. Die Termine finden am 13. und am 20. Oktober 2021 statt, verfügbar ab 799 EUR.

Webinare & neuer Saisonstart

GTA WATERWAYS hat die letzten Wochen intensiv dazu genutzt, um den Vertriebspartnern Informationen zu den „Neuigkeiten am Fluss“ und den stark erweiterten Flusskreuzfahrt-Produkten in dieser Saison zu geben. Durch die virtuell stattgefundenen Webinare wurden bisher ca. 450 interessierte und engagierte Reisebüromitarbeiter geschult.

Der Saisonstart wurde – zur besseren Planbarkeit für Reisegäste, Vertriebspartner und natürlich die Mannschaften an Bord – ein wenig verschoben. Die GTA WATERWAYS Kern-Flotte fließt wieder ab:

MS Nestroy: 21.06.2021 – von Wien ans Schwarze Meer

MS Klimt: 15.07.2021 - von Amsterdam nach Wien

MS Strawinski II: 12.07.2021 - von Moskau nach St. Petersburg

Alle Informationen sowie das komplette GTA WATERWAYS (Flusskreuzfahrten) und GTA SKYWAYS (Rundreisen) Portfolio von GTA TOURISTIK ist unter www.gta.at zu finden. Das GTA-Team ist für seine Vertriebspartner ganztägig unter 01/ 729 66 66 und per E-Mail unter office@gta.at erreichbar. (red)