Wechsel an der Spitze bei PONANT

Mit der Übernahme im Jahr 2015 durch die Artémis-Gruppe, der Familienholding von François Pinault, wurde die Entwicklung des Unternehmens merklich beschleunigt. Seither konnte sich die Flotte mehr als verdoppeln und besteht mit der Segelyacht Le Ponant, zehn Expeditionsyachten sowie der Le Commandant Charcot, das weltweit erste Polarexpeditionsschiff mit Hybridantrieb aus 13 Schiffen.

Neues Kapitel in der Entwicklung

Hervé Gastinel ist als ehemaliger Wachoffiziersanwärter und Besitzer einer bekannten Yacht auf Regattastrecken ein erfahrener Hochseesegler. Zwischen 2015 und 2019 übernahm er die Leitung der Bénéteau-Gruppe, dem weltweit führenden Anbieter von Sportbooten, und steigerte ihren Umsatz von 970 Mio. auf über 1,3 Mrd. EUR. Laut dem französischen Segler Loïck Peyron „liebt Hervé Gastinel das Meer und die Seefahrertradition, aber er ist ebenso leidenschaftlich was Innovation und nachhaltige Entwicklung angeht, zwei Schlüsselthemen für den maritimen Sektor von morgen.“ Der neue CEO studierte Management an der ESSEC, Finanzen an der Universität Dauphine in Paris sowie öffentliches Management an der Scienes Po und ENA und arbeitete danach an verschiedenen Projekten bei der Generalinspektion für Finanzen, bevor er technischer Berater des Präsidenten des französischen Senats wurde, der für Wirtschaft, Finanzen und neue Technologien verantwortlich war. Als er von dem Wunsch nach „Konkretem und Operativem“ erfasst wurde, kam Hervé Gastinel als Planungs- und Strategiedirektor zu Saint-Gobain. Anschließend leitete er das Baustoffunternehmen Terreal mit 25 Produktionsstätten auf der ganzen Welt, bevor er zur Bénéteau-Gruppe wechselte. Er bleibt weiterhin Senior Advisor für das Beratungsunternehmen EIM. Dies ist eine große Herausforderung, der sich Hervé Gastinel stellen wird. (red)

"Ich freue mich sehr, dass Hervé Gastinel bei Ponant an Bord kommt. Er ist ein wahrer Segelliebhaber, der über alle Fähigkeiten verfügt, um dieses wundervolle Unternehmen zu transformieren und die Wiederaufnahme des Betriebs zu erleichtern. Nach einem schwierigen Jahr werden die nächsten Monate entscheidend sein, um die Entwicklung von Ponant für die kommenden Geschäftsjahre zu beschleunigen", so François Pinault, Gründer von Artemis.