Albarella: Ein sicheres Eiland

Nur 75 km südlich von Venedig im UNESCO Welterbe des Po-Delta gelegen, schwört die Ferieninsel dem Massentourismus ab.

Golf, Tennis, Strand und vieles mehr

Galt die kleine Insel als klassische Sportinsel mit Golfplatz und über 20 Tennisplätzen, hat sie sich in den letzten 20 Jahren zu einer veritablen Ferienoase für die ganze Familie gemausert. Kilometerlange Sandstrände, die so breit wie zwei Fußballfelder lang sind, wirken auch in der Hochsaison recht leer. Das verdanken die Gäste dem Umstand, dass nur der überschaubaren Zahl an Bewohnern und Teilzeitbewohnern die Zufahrt zur Unterkunft gestattet ist. Am Inseleingang kontrollieren Schrankenwärter penibel die Einfahrtsberechtigungen. Es gilt ein eingeschränktes Fahrverbot, das von der Inselpolizei überwacht wird. Mit Golfcart, Leihfahrrad oder den kostenlosen Inselbähnchen sind Gäste aber bestens bedient und mobil.

Neue Attraktionen für die ganze Familie

Dass man den Kopf nicht nur in den Sand stecken kann, beweisen die Insulaner mit zwei neuen Attraktionen für die ganze Familie: dem Albarella Splash, einem weltweit einzigartigen aufblasbaren Wasserpark beim „Centro Sportivo“ am Strand und dem ganz aus Naturmaterialien bestehenden ökologisch nachhaltigen Abenteuerpark AlbarellaLand. Aber auch sonst ist das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm nicht von schlechten Eltern: im Mini-, Maxi- und YoungClub wird Robinson‘s Nachwuchs bestens betreut mit pädagogischen Freizeitaktivitäten und Foto-Video-Workshops. Jedes Kind bekommt am Anreisetag ein Willkommens-Geschenk mit Spielzeug und diversen Urlaubsutensilien.

Es gibt zwei 4-Stern-Hotels und unterschiedlichste Ferienhäuser und Villen, teils mit Pool, die Preise für eine Woche im Ferienhaus für vier Personen sind ab ca. 610 EUR buchbar. (red)