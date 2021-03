Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 9/10

Anti-Regierungs-Demonstration in Chile:

Am heutigen Freitag soll gegen 17:00 Uhr eine Anti-Regierungs-Demonstration im Zentrum der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile stattfinden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Auch gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Parlamentswahlen in der Elfenbeinküste:

Am Samstag, den 6. März 2021, wählen die Bürgerinnen und Bürger der Elfenbeinküste im Westen Afrikas ein neues Parlament. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Stockholm:

Außerdem kommt es in Stockholm in Schweden am Samstag zu einer Demonstration gegen die COVID-19-Beschränkungen. Diese soll um etwa 14:00 Uhr beginnen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Proteste in Somalia:

Ebenfalls Samstag findet in Mogadischu in Somalia eine Demonstration statt. US-amerikanische Behörden warnen, dass es während der Demonstration möglicherweise zu gewaltsamen Zwischenfällen kommen könnte. Deshalb ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Oppositionelle Demonstrationen in Bangkok:

Auch in Thailand wird am Samstag demonstriert: In der Hauptstadt Bangkok erwarten die Behörden oppositionelle Proteste. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

LGBTQ Mardi Gras Parade in Sydney:

Nicht zuletzt findet am Samstag im australischen Sydney eine LGBTQ Mardi Gras Parade statt. Im Zuge dessen sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Proteste von Sexarbeitern gegen die Corona-Beschränkungen in Belgien:

Am Sonntag, den 7. März 2021, findet in Brüssel ab 14:00 Uhr eine Demonstration von Sexarbeitern gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung von COVID-19 statt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Demonstration gegen Abtreibungsverbot in Polen:

Für Montag, den 8. März 2021, wird in Warschau mit einer Demonstration gegen das nahezu vollständige Abtreibungsverbot in Polen gerechnet. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind nicht auszuschließen.

