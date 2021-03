Montenegro setzt auf naturnahes Reisen

In den vergangenen Jahren wurden Investitionen in Höhe von rund drei Miliarden EUR für den weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur getätigt. 2019 galt als Rekordjahr, allein aus Deutschland stieg die Zahl der Gästeankünfte um 82,6 Prozent.

"An diese Erfolgszahlen hoffen wir schnellstmöglich wieder anzuknüpfen. Dazu unternehmen wir große Anstrengungen, um einerseits die Sicherheit der Urlauber in unserem Land zu garantieren, aber auch, um den Tourismus wieder gezielt anzukurbeln," betont Zeljka Radak-Kukavicic, geschäftsführende Direktorin der Nationalen Tourismusorganisation von Montenegro (NTO Montenegro).

Natur für mich

Authentische Naturerlebnisse statt Online-Experience so das Credo. Mit der Kampagne „Natur für mich“ will sich Montenegro als Trenddestination für Naturliebhaber und Outdoorfreunde in Europa positionieren und sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz unterstreichen. „Natur für mich" will inspirieren und zu Reisen nach Montenegro animieren. Dabei soll die Notwendigkeit von „echten“ Begegnungen in und mit der Natur in einer durch Digitalisierung gekennzeichneten Welt herausgestellt werden.

"Während uns die Digitalisierung in Zeiten von Corona ermöglicht hat, Menschen virtuell zu begegnen, blieb dabei doch der Wunsch nach authentischen Erlebnissen unerfüllt. Sobald Reisen wieder uneingeschränkt möglich sind, wollen die Menschen wieder reisen, das echte Leben genießen und sich dabei aktiv mit Natur auseinandersetzen. Hier kann Montenegro mit all seinen vielfältigen und großartigen Naturlandschaften punkten und einen Gegenpart zur digitalen Parallelwelt setzen", skizziert Željka Radak Kukavičić.

Aktivurlaub und Outdooraktivitäten sieht Kukavičić auch in Verbindung mit einem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein und dem Wunsch der Reisenden, aus engen, urbanen Zentren zu fliehen und Weite und Ruhe zu suchen.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvoller Tourismus waren schon immer Schlüsselthemen für die Tourismusbranche – durch die Corona-Krise hat nachhaltiger Tourismus auch für Montenegro noch mehr an Bedeutung gewonnen. Die historische Stadt Tivat genießt bereits hohe Bekanntheit, jetzt hat sie sich als erste Stadt in Montenegro das ehrgeizige Ziel gesetzt, die begehrte, internationale Anerkennung "Green Destinations" zu erhalten. Dazu werden in den kommenden Monaten und Jahren umfangreiche Maßnahmen und Prozesse initiiert, um Nachhaltigkeit in allen Bereich des Tourismus der Stadt zu implementieren. Tivat wurde für den Green Destinations Story Award 2021 bereits in der Kategorie "Natur & Ökotourismus" nominiert.

Tourismus als Entwicklungsmotor für ländlichen Raum

Insbesondere der Norden Montenegros ist wirtschaftlich noch wenig entwickelt. Um der Landflucht entgegen zu wirken, gilt der Tourismus als Chance für die Landbevölkerung. Neben verschiedenen Infrastrukturprojekten werden daher auch die dörflichen Haushalte vom Ministerium für Ökonomische Entwicklung von Montenegro gefördert. Die neue, 64 Seiten umfassende Broschüre „Zu Gast auf dem Land in Montenegro“, präsentiert 86 ländliche Betriebe und ist auch in deutscher Sprache erhältlich. Eine für Montenegro besonders charakteristische Form sind die sogenannten Katuns, die landestypische Variante einer Alm. Die mit viel Liebe und Gastfreundschaft geführten dörflichen Haushalte stellen eine einfache, aber sehr authentische Form dar, um das Land individuell kennenzulernen.

Verbesserungen der Infrastruktur

Um die Flugverbindungen nach Tivat oder Podgorica weiter zu verbessern wurde u.a. die Fluggesellschaft „To Montenegro“ gegründet, die ab April 2021 ihren Betrieb aufnehmen soll. Darüber hinaus sollen in den Sommermonaten auch die Flugverbindungen mit Wizz Air, Eurowings und Ryan Air wieder aufgenommen werden. Montenegro ist auch mit der Bahn erreichbar – gute Verbindungen bestehen via Belgrad. Wer mit dem eigenen PKW anreist, wird feststellen, dass Montenegro großes Augenmerk auf den Ausbau des Straßennetzes gelegt hat. So wurde jüngst u.a. die 270 km lange Panoramaroute „More i visine“ entlang des Küstengebirges eröffnet und die 714 km lange Panoramastraße „Krone von Montenegro“ ausgeschildert, so dass Individualreisende das Land per Auto, Wohnmobil oder Motorrad entdecken können. Die neue Panoramastraße "Leben auf Luštica" führt auf einer Länge von 30 km einmal um die Halbinsel Luštica. Sie zeigt viele kleine, malerische Orte und bietet immer wieder die Möglichkeiten für Stopps am Straßenrand, um den Blick auf die Bucht von Kotor zu genießen. Die Panoramaroute will sämtliche Angebote aus den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft, Outdoorsport und kulturellem Erbe der Halbinsel Luštica zu einem einzigartigen touristischen Erlebnis zu verknüpfen.

Neue Attraktion in Kotor

Das Aquarium Boka Kotor ist um eine weitere Sehenswürdigkeit reicher: Seit kurzem empfängt in Kotor das Institut für Meeresbiologie Besucher im ersten Aquarium Montenegros. Im „Aquarium Boka“ können die Besucher in vier Themenbereichen in die Welt der Ozeane und Meere eintauchen. Der zentrale Teil des Aquariums widmet sich der Adria und speziell der südlichen Adria. In einem Sonderbereich wird das marine Leben der Boka Kotorska beleuchtet, aber auch die Weltmeere und tropischen Meere sind Teil der fulminanten Unterwasser-Erlebniswelt.

Ausweitung des Premiumsegments

Bekannte Hotels und Hotelketten der Luxus- und Premiumklasse investierten in den Hotelneu- und ausbau, u.a. das Fünf-Sterne Regent Porto Montenegro, das Aman´s Sveti Stefan, das The Chedi Lustica Bay in Marina Village, das Iberostar Grand Perast und viele weitere Fünf-Sterne-Boutique-Hotels. Im Frühjahr 2021 feiert das Ultraluxus-Resorts One&Only Portonovi seine zunächst auf 2020 terminierte Eröffnung: Mit 113 Zimmern, Suiten und Villas, mehreren Restaurants und Bars sowie einem großzügigen Wellness- und Spa-Bereich erweitert es das Premiumsegment der Hotellerie des Landes maßgeblich. (red)