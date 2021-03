Einladung zur Webinar-Reihe "Kanadas Geheimtipps"

Die Teilnehmer dürfen sich bei virtuellen Reisen durch Kanadas eher unentdeckte Regionen auf echtes Insider-Wissen und jede Menge Inspirationen freuen, um „nach Corona“ abseits der bekannten Pfade und fernab großer Menschenmassen neue Abenteuer zu entdecken.

In Kanadas hohem Norden warten beispielsweise Einsamkeit und pure Wildnis des Yukon und der Northwest Territories darauf, entdeckt zu werden. Die Prärieprovinzen Manitoba und Saskatchewan in Kanadas Mitte locken dagegen mit unendlichen Weiten und hunderttausenden von Seen.

Die drei kostenlosen Zoom-Webinare werden zu jeweils zwei Terminen angeboten:

Kanadas Geheimtipps: Traumrouten (ca. 1,5 h)

Kanadas Norden: Yukon & Northwest Territories (ca. 1 h)

Geheimtipp Prärie inkl. Churchill (ca. 1 h)

Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Agents jeweils eine Email-Bestätigung sowie eine Stunde vor Beginn noch eine Email-Erinnerung.

