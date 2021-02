Saudi-Arabien lanciert Journeys in Arabia

Mit einer informativen Web-Veranstaltung hat die Saudi Tourism Authority gestern den Startschuss für ihre Kampagne „Journey in Arabia“ in den deutschsprachigen Märkten gegeben.

Mit einer informativen Web-Veranstaltung hat die Saudi Tourism Authority gestern den Startschuss für ihre Kampagne „Journey in Arabia“ in den deutschsprachigen Märkten gegeben.

Als eines der wenigen Länder der Welt öffnet sich Saudi Arabien dem internationalen Tourismus. Natürliche Landschaft, reiche Kultur sowie Tradition und Abenteuer stehen im Mittelpunkt der Angebote. Der Bereich Sun & Beach wird sukzessive ausgebaut. Mit „Journeys in Arabia“ hat die Saudi Tourism Authority (STA) eine eigene Online-Veranstaltungsreihe kreiert, die speziell für Travel Trade-Partner in aller Welt konzipiert wurde.

Virtuelle Roadshow

Im Anschluss an die Journeys, die in sechs Märkten stattfinden, wird eine virtuelle Roadshow für die gesamte Reisebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz lanciert. Dabei stellen sich die wichtigsten Destinations-, Erlebnis- und Hospitality-Marken in Saudi Arabien vor. Die Anmeldung dazu erfolgt hier. Eine Aufzeichnung der Auftaktveranstaltung kann hier als Video abgerufen werden. (red.)