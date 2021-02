GTA Waterways-Webinar: Neues am Fluss

Nachdem GTA Touristik für die Flusssparte GTA Waterways die Starttermine bekanntgegeben hat (MS Nestroy am 21. Juni 2021; von Wien ans Schwarze Meer; MS Klimt am 15. Juli 2021, von Amsterdam nach Wien; MS Strawinski II am 12. Juli 2021, von Moskau nach St. Persburg), möchte der Veranstalter Agents mit dem Webinar auf die Saison vorbereiten.

Datum: 2. März 2021

Beginn: 14:00 Uhr

Anmeldung: https://zoom.us/webinar/register/WN_s1g743tbTJaVTy3MWHzAbw