MSC Seashore: Indienststellung im August

Es sind noch sechs Monate bis zur Indienststellung der MSC Seashore im August dieses Jahres. MSC Cruises hat heute neue Details zu dem Schiff enthüllt, das zweifellos eines der innovativsten der Schweizer Reederei sein wird. Die MSC Seashore ist das erste Schiff der Seaside EVO Klasse.

Seaside-Schiffsklasse

Das Angebot wurde noch einmal erweitert und mit einer Vielzahl von innovativen Erlebniswelten für Gäste ausgestattet. Die Seaside-Klasse wurde so konzipiert, dass mit besonders vielen Außenflächen und Panorama-Aussichtsmöglichkeiten die Sonne, das Meer und der freie Himmel in vollen Zügen genossen werden können. Die MSC Seashore hebt das Kreuzfahrterlebnis auf ein ganz neues Niveau.

„Mit jedem neuen Schiff, das wir bauen, geht MSC Cruises über das bisher Erreichte hinaus. Die MSC Seashore stellt mit ihrer Verlängerung und ihrem verbesserten Bordangebot eine Weiterentwicklung der Seaside-Klasse dar. 65% der öffentlichen Bereiche wurden neugestaltet, um etwas wirklich Einzigartiges für unsere Gäste zu schaffen. Das neue Heckdesign hat es uns ermöglicht, eine brandneue Lounge, das „Cabaret Rouge“, zu schaffen, die sich über zwei Decks mit Panoramablick auf das Meer erstreckt und neue Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Das Angebot an Spezialitätenrestaurants wurde mit dem Chef's Court Bereich auf Deck 8 komplett neu designt, so dass hier gebündelt Bars und Restaurant entdeckt werden können. Jeder der Pools wurde überarbeitet. Ein beeindruckender Pool mit Glasschiebedach erhält zwei Decks mehr und es gibt zum Beispiel auch einen atemberaubenden Infinity-Pool am Heck", erläutert Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises, kommentierte:

Einsatz von Spitzentechnologie

Die MSC Seashore wird das erste Kreuzfahrtschiff der Welt sein, das mit einem neuen, von Fincantieri entwickelten Luftreinigungssystem ausgestattet ist. ‚Safe Air‘ nutzt die UV-C-Lichttechnologie, die 99% der Viren und Bakterien in der Luft eliminiert, um saubere und sichere Luft für Gäste und Crew zu garantieren. Als Teil unseres fortwährenden Engagements für die Umwelt und auf unserem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung wird die MSC Seashore auch mit der neuesten Generation von Umwelttechnologie ausgestattet sein. Dazu zählen die Verbesserung der Energieeffizienz, den neuesten Systemen zur Reduzierung von Luftemissionen sowie einer fortschrittlichen Abwasseraufbereitungsanlage mit Reinigungsstandards, die höher sind als die der meisten Abwasseraufbereitungsanlagen an Land.“

Die wichtigsten Highlights

Eine 13.000 m² große Außenfläche mit einer beachtlichen Auswahl an Bars und Restaurants mit Sitzmöglichkeiten im Freien sowie Pools und Deckflächen zum Entspannen und Sonnenbaden

Sechs atemberaubende Swimmingpools mit einem erweiterten Sonnendeck, darunter ein spektakulärer neuer Infinity Pool und zwei neue Infinity Whirlpools

Eine 540 Meter lange Außenpromenade kurz über den Wellen, ideal für einen Aperitif und ein Abendessen unter den Sternen oder für einen Spaziergang an der frischen Seeluft

Der größte und luxuriöseste MSC Yacht Club der Flotte erstreckt sich über 3.000 m² auf vier Decks mit zwei glamourösen neuen Owner‘s Suiten

11 verschiedene Arten von Kabinen und Suiten mit Balkon, darunter die begehrten Heck-Suiten, 50 Terrassen-Suiten mit erweiterten, bis 15 m² großen Balkonen und 32 verschiedene Suiten mit privatem Whirlpool im Freien

Das Sonnenbad im Freien

Mit einer Länge von 339 Metern wird das neue Flaggschiff der Schweizer Reederei das längste Schiff der Flotte und das grösste Schiff sein, das jemals in Italien gebaut wurde. Die italienische Werft Fincantieri, einer der weltweit grössten Schiffbaukonzerne und führend im Design und Bau von Kreuzfahrtschiffen, hat den neuen Prototypen entwickelt und konstruiert. Zu den herausragenden Designelementen gehören die spektakuläre Bridge of Sighs (Seufzerbrücke) mit Glasboden, die über das Heck hinausragt und sich an einem einzigartigen Aussichtspunkt auf Deck 16 befindet – 22 Meter über dem Infinity Pool auf Deck 8 – sowie atemberaubende Panoramaaufzüge am Heck und stilvolle Glasboden-Brücken auf beiden Seiten des Schiffes auf der Uferpromenade.

Action und Entspannung

Spannende Weiterentwicklungen und neue Bordangebote wurden für alle sechs Pools geschaffen, die alles bieten – von Nervenkitzel und Abenteuer für die jüngeren Gäste bis hin zu stilvollen Entspannung am Pool für diejenigen, die sich an Bord erholen möchten. Der Heckpool wurde zu einem Infinity-Pool umgestaltet, der sich nun bis zum äußersten Rand des Hecks erstreckt. Eine Glaswand am Ende des Hecks bietet Schutz. Dadurch entsteht ein unverbauter Blick auf den Ozean. Dieser Pool ist einer der größten Infinity-Pools auf See. Er umfasst verschiedene Wassertiefen und im Wasser platzierte Sonnenliegen. Die MSC Seashore präsentiert auch erstmals zwei neue Infinity-Whirlpools – einen auf jeder Seite der Außenpromenade auf Deck 8 – mit 20 Sitzplätzen. Auf Deck 18 bietet der Hauptpool namens Long Island Pool zwei unterschiedliche Wassertiefen, so dass die Gäste schwimmen oder sich einfach nur im Wasser treiben lassen können. Der neu gestaltete Bereich umfasst auch eine Insel mit einer 360-Grad-Wasserfontäne in der Mitte des Pools sowie einen neuen Lounge-Bereich innerhalb des Pools. Der Aquapark des Pooldecks ist mit einem neuen Thema weiterentwickelt: einem Piratenbucht-Motto. Die Kids Clubs befinden sich ebenfalls auf Deck 18 und machen dieses Deck zum Anlaufpunkt für die ganze Familie. Obwohl dieses Schiff speziell für wärmere Gefilde entwickelt wurde, verfügt der Jungle Pool über ein erweitertes Glasschiebedach, das bei Bedarf geschlossen werden kann, so dass dadurch ein Innenpool entsteht. Dieser Bereich wurde vergrößert und umfasst nun ein zusätzliches Deck über und um den Pool herum, der noch mehr Fläche zum Sitzen und Entspannen bietet.

Essen und Trinken unter freiem Himmel

Auf der MSC Seashore erhält der sogenannte Chef's Court einen neuen Standort. Die Fläche, auf der die fünf Spezialitätenrestaurants untergebracht sind, wird auf Deck 8 verlegt. Die neue Positionierung der Spezialitätenrestaurants ermöglicht einen noch besseren Meerblick. Das bei MSC Cruises beliebte und authentische Steakhaus Butcher's Cut bietet erstmals Sitzgelegenheiten im Freien auf der charakteristischen Aussenpromenade. Das umfangreiche Buffetrestaurant der MSC Seashore umfasst nun auch eine neue Outdoor-Sitzgelegenheit am Heck für ein Abendessen im Freien. Die Sky Bar ermöglicht es den Gästen, ihr Essen unter dem Sternenhimmel zu genießen, und Aurea-Gäste können das exklusive Top 19 Sonnendeck mit schickem Outdoor-Loungebereich und eigener Bar nutzen.

Der größte Yacht Club der Flotte

Das exklusive Schiff-im-Schiff-Konzept erstreckt sich auf der MSC Seashore über vier Decks, mit fast 3.000 m² wird er der größte und luxuriöseste Club in der Flotte von MSC Cruises sein. Der MSC Yacht Club ist ideal für anspruchsvolle Gäste, die ein gehobenes All-Inclusive-Kreuzfahrterlebnis mit viel Privatsphäre, Exklusivität und 24-Stunden-Butler-Service suchen und gleichzeitig das Wellness- und Unterhaltungsangebot eines großen Schiffes genießen möchten. Eines der Elemente, die ein Schiff von MSC Cruises auszeichnen, ist das elegante und stilvolle Innendesign, das sich auch im neu gestalteten Concierge-Bereich zeigt. Der Eingang zum MSC Yacht Club ist noch exquisiter und glamouröser. Er ist mit einer 46 m² großen, von hinten beleuchteten Onyxmarmor-Wand und der für MSC Cruises typischen funkelnden Swarovski-Treppen ausgestattet, die vier Decks miteinander verbindet und für ein VIP-Gefühl beim Betreten sorgt. Die Gäste können sich in der eleganten, Club eigenen Top Sail Lounge, direkt über der Brücke, mit einem grandiosen Meerblick entspannen. Oder sie speisen im privaten Gourmet-Restaurant mit einzigartigem Panoramablick und Außenfläche, über die das Restaurant auch mit der Top Sail Lounge verbunden ist.

Das private Pool- und Sonnendeck wurde verbessert und noch einmal erweitert. Es umfasst auf 2.000 m² auch einen vergrößerten, Clubeigenen Pool, einen neuen Panorama-Whirlpool mit acht Plätzen and individuell einstellbaren Düsen sowie einen klassischen Whirlpool. Die Anzahl der Deluxe-Suiten im MSC Yacht Club wurde ebenfalls erhöht und umfasst nun 131 glamouröse Suiten in fünf Kategorien, darunter die traditionellen Interieur-, Deluxe- und Royal-Suiten sowie 41 neu eingeführte Deluxe-Grand-Suiten mit extra viel Platz und einem begehbaren Kleiderschrank sowie zwei brandneue Owner‘s Suites. Die begehrten Owner's Suiten sind Luxus pur und die grössten Suiten auf dem Schiff. Sie bieten 98 m² Platz und verfügen über einen grosszügigen privaten Balkon mit Whirlpool und Sitzbereich im Freien, einer Panorama-Glaswand für einen atemberaubenden Meerblick sowie einen separaten Ess- und Wohnbereich.

Mittelmeer- und Karibik-Routen

Nach ihrer Indienststellung im August 2021 und einer Eröffnungssaison im Mittelmeer, in der sie die italienischen Häfen Genua, Neapel, Messina sowie Valletta auf Malta, Barcelona in Spanien und Marseille in Frankreich anläuft, nimmt die unverwechselbare MSC Seashore Kurs auf die USA, wo sie ihren Heimathafen in Miami haben wird. Ab November 2021 wird die MSC Seashore auf 7-Nächte-Routen in der östlichen und westlichen Karibik und auf den Bahamas unterwegs sein und dabei auch Ocean Cay MSC Marine Reserve anlaufen, die neue Privatinsel und Naturparadies von MSC Cruises auf den Bahamas. (red)