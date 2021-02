Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 8/9

Parlamentswahlen auf den Turks- und Caicosinseln

Am heutigen Freitag finden auf den Turks- und Caicosinseln Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Politische Demonstration in Dschibuti

Auch heute soll in der Nähe des Hassan-Gouled-Stadions in der Stadt Dschibuti eine politische Kundgebung stattfinden. Von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist auszugehen, dazu sind lokale Verkehrseinschränkungen möglich. Auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Demonstration in Somalia

Nicht zuletzt haben Oppositionsparteien in Somalia heute zu einer Demonstration gegen den Präsidenten aufgerufen. Die Proteste finden voraussichtlich zwischen 8 Uhr und 14 Uhr am Daljirka-Dahsoon-Denkmal in der Hauptstadt Mogadischu statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Demonstration auf Zypern

Für Samstag, den 20.02., wurde in Nikosia auf Zypern eine weitere Demonstration gegen Korruption in der Regierung und die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 angekündigt. Die Proteste sollen um 16 Uhr im Kolokasi Park beginnen. Bereits vergangenen Samstag war es bei einer Demonstration zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen. Auch diesmal ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können schließlich nicht ausgeschlossen werden.

Präsidentschaftswahlen in Niger

Ebenfalls am Samstag sowie am Sonntag, den 21.02., wählen die Menschen in Niger einen neuen Präsidenten. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse.

Parlamentswahlen in Laos

Auch in Laos finden am Wochenende Wahlen statt. In dem südostasiatischen Land bestimmen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ein neues Parlament. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Demonstrationen in Algerien

Nachdem in Algerien bereits am vergangenen Dienstag tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gingen, erwarten die Behörden für Montag, den 22.02., erneut landesweite Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Jahrestag der „Hirak“-Proteste. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

