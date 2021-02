Regent Seven Seas Cruises startet Kurzfilmreihe

In der neuen Kampagne, die auf Regents Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube gezeigt wird, werden "das Herz und die Seele von Regent Seven Seas Cruises" – die Crew an Bord und das Personal an Land – in einer exklusiven Serie von Kurzfilmen vorgestellt.

„Die unvergleichlichen Erfahrungen, die Gäste mit Regent Seven Seas Cruises machen, könnten wir ohne das unglaubliche Engagement und die Leidenschaft unserer Crew und des Teams an Land nicht ermöglichen", so Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises.

Die "Regent-Familie" stellt sich vor

In der ersten Folge geht es um Kreuzfahrtdirektor John Barron aus Großbritannien, der davon berichtet, wie er und seine Frau sich durch die Arbeit an Bord kennengelernt haben und gibt weitere Einblicke in sein Familienleben. Er spricht über seine Leidenschaft für Unterhaltung und darüber, welche Freude es ihm bereitet, Gäste jeden Tag zum Lachen zu bringen.

Die erste Episode der Filmreihe „The Heart of What We Do" kann unter www.rssc.com/experience/who-we-are angesehen werden. (red)