Impfstart auf Aruba

Epidaurus – die Stätte des Gottes der Heilung in der griechischen Mythologie – war der Name der KLM-Maschine, die am Dienstag die erste Lieferung an Impfdosen gegen Covid-19 nach Aruba brachte. Sehr passend, denn für Aruba und seine Bewohner ist mit dieser Lieferung jede Menge Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie verbunden.

„Ich freue mich, dass Aruba die erste Lieferung an Impfstoff gegen Covid-19 erhalten hat und wir unsere Impf- und Immunisierungskampagne beginnen können. Einen Impfstoff innerhalb eines Jahres zu entwickeln, bedeutet eine außergewöhnliche wissenschaftliche Leistung. Wir sind glücklich, dass wir diesen Impfstoff unserer Bevölkerung zur Verfügung stellen dürfen“, so Danguillaume Oduber, Arubas Minister für Tourismus, Sport und Gesundheit.

Zunächst sind die Mitarbeiter des Krankenhauses Dr. Horacio E. Oduber an der Reihe, gefolgt von Pflegeheimbewohnern, Senioren über 60 Jahren mit hohem Risiko und schließlich alle übrigen Bewohner. Insgesamt stehen vier Impfzentren zur Verfügung, die auf ganz Aruba verteilt sind. Die Bevölkerung wurde in sieben Gruppen priorisiert, bis zum Sommer 2021 sollen alle Bewohner Arubas die Möglichkeit haben, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Eine großangelegte Kampagne auf der gesamten Insel sowie den Onlinekanälen informiert die Bevölkerung über den Impfstart und die Möglichkeiten zur Terminvergabe. (red)