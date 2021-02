Tschechien: 21 neue Tourismus-Highlights im Jahr 2021

Nachfolgend eine Übersicht an 21 Tourismus-Highlights, die Besuchern zur Verfügung stehen, sobald die Grenzen wieder aufgehen.

1. Neues Museum - Die Welt von Škoda

Die „Welt von Škoda“ liegt zwischen Mrač und Čerčany in Mittelböhmen in der Nähe von Prag und stellt die größte komplette Privatsammlung von Sportwagen der Marke Škoda dar. Automobilbegeisterte dürfen sich im Frühling auf die Eröffnung und die hier ausgestellten Rennwagen- und Nutzfahrzeug-Prototypen der beliebten tschechischen Marke freuen. Das Museumsareal beherbergt auch den alten Unterrichtsraum einer Fahrschule mit Fahrsimulator und Hilfsmitteln. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Museums liegt auf der Geschichte der Straßenkennzeichnung in der Tschechoslowakei. In Zukunft ist eine Rennstrecke im Areal geplant.

Nähere Infos hier.

2. St.-Bartholomäus-Kathedrale in Pilsen öffnet ihre Pforten

Die St.-Bartholomäus-Kathedrale mit dem höchsten Kirchturm des Landes gehört zu den attraktivsten Dominanten der westböhmischen Metropole. Dieses Jahr im Juni öffnet das gotische Bauwerk nach der anspruchsvollen Revitalisierung erneut seine Pforten und bietet neue Ausstellungsräume im Eingangsbereich des Turms, der im Dachgeschoss über der Kathedrale liegt. Gläubige und Besucher dürfen sich nach der Eröffnung auf neue Beleuchtung, beheizte Sitzbänke, Sanitäranlagen und den neu begehbaren Dachausbau freuen. In diesem Bereich, von welchem aus die gotische Dachkonstruktion einsehbar ist, ist die neue Ausstellung über die Geschichte der Kathedrale und der Kirchenglocken geplant.

Nähere Infos hier.

3. Schloss Telč öffnet seine Tore

Auch Schloss Telč in der Nähe der österreichischen Grenze wird seit geraumer Zeit saniert, doch bereits dieses Jahr öffnen bestimmte Bereiche des Denkmals. Besucher können sich auf die neue Ausstellung in 15 Schlossräumen, die Einblicke in die Schlossgeschichte, und die Allerheiligenkapelle mit der Gruft des Zacharias von Neuhaus, des „Stadtvaters von Telč“ und seiner ersten Gemahlin Katharina von Waldstein geben, freuen. Sobald es die Bauarbeiten erlauben, wird zudem der Besichtigungsrundgang B durch die Wohnung des letzten Schlossherren angeboten. Die schrittweise Eröffnung ist für Mai geplant.

Nähere Infos hier.

4. Königliche Münzstätte in Kuttenberg – Zentralbank des Mittelalters

Seine Bekanntheit verdankt der Welsche Hof in der berühmten, altertümlichen mittelböhmischen Stadt Kuttenberg (Kutná Hora) dem Münzprägen der legendären Prager Groschen. Dieses mittelalterliche Flair vermittelt nun bis ins kleinste Detail die neue Ausstellung „Königliche Münzstätte“. Die Ausstellung ist als spannende Erzählung aus der Geschichte des Welschen Hofs konzipiert, der ohne Übertreibung die Bezeichnung „tschechische Zentralbank des Mittelalters“ verdient, und in drei thematische Bereiche unterteilt wird: Baugeschichte, Münzprägung und Prager Groschen.

Nähere Infos hier.

5. Burg Strakonice und Malteserritter

Auf Burg Strakonice in Südböhmen neigen sich die umfassenden Sanierungsarbeiten ihrem Ende zu. Völlig einzigartig wird die neue Ausstellung über den Malteserritterorden sein, die in den Räumlichkeiten der einstigen Malteserkommende entsteht und deren Probebetrieb für Februar geplant ist. Die Kommende diente diesem Ritterorden seit 1243. Weitere Ausstellungen bestechen u. a. anderem durch die größte Dudelsacksammlung Mitteleuropas, durch Motorräder und Waffen. Die Neuheiten umfassen weiter eine Ausstellung zum Textilhandwerk und zur industriellen Fertigung von Motorrädern der tschechischen Marke ČZ, wobei auch der Tradition des Marionettentheaters Raum geboten wird. Die Eröffnung für Besucher ist für den Juli geplant.

Nähere Infos hier.

6. Neues Tatra-Lkw-Museum in Kopřivnice

Im Juni 2021 wird in Nordmähren das neue Tatra-Automobilmuseum in Kopřivnice eröffnet, das gerade in der Halle einer ehemaligen Gießerei am Rande der Tatra-Werke entsteht. Der Automobilhersteller aus Kopřivnice hat für die neue Ausstellung 70 Oldtimer sowie den ersten Wagen, der die Rallye Paris – Dakar bestritt, vorbereitet. Neben der Ausstellung mit vorwiegend Lastkraftwagen wird hier auch der berühmte Zug „Slovenská strela“ seine neue Heimat finden, der auch für Nostalgiefahrten eingesetzt werden soll.

Nähere Infos hier.

7. Burg Helfštýn in neuem Gewand

Burg Helfštýn in der Olmützer Region öffnet dieses Jahr bereits im März ihre Pforten, um allen, die an der Burgarchitektur interessiert sind, die sanierten Interieurs zu präsentieren. Nach zwei Jahrhunderten des Verfalls und drei Jahre dauernden Bauarbeiten eröffnet sich ein einzigartiger Ausblick auf das Tal des Mährischen Tores. Nach zweihundert Jahren ohne Dach bekam der Palast sogar ein Glasdach sowie zusätzliche Treppen und Stege, die Räumlichkeiten miteinander verbinden, die Menschen jahrhundertelang verborgen geblieben sind. Die Burg präsentiert stolz ihre Ausstellungen zum Kunstschmiede-Handwerk, mit archäologischen Fundstücken aus den jüngsten Ausgrabungsarbeiten sowie Steinmetz- und Bildhauer-Artefakten wie Rippen, Konsolen und Trägern.

Nähere Infos hier.

8. Barockes Palais Clam-Gallas in Prag saniert

Das barocke Palais Clam-Gallas in der Prager Altstadt ist Experten zufolge eines der besterhaltenen Stadtpalais der Welt und wird gerade umfassend saniert. Das hochbarocke Aussehen ist dem von Johann Wenzel Graf von Gallas beauftragten Baumeister Tomáš Haffenecker nach den Entwürfen des Wiener Hofarchitekten Johann Bernard Fischer von Erlach zu verdanken. Der Umbau dieses historisch kostbaren Gebäudes soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein und unter anderem ein Restaurant, eine Vinothek und Ausstellungsräume schaffen. In den Interieurs und im Innenhof sind Kulturevents, gesellschaftliche Veranstaltungen, Konzerte, Theater im Stagionesystem usw. geplant.

Nähere Infos hier.

9. Adersbacher Felsen nur mehr nach Voranmeldung

Ab April sind keine spontanen Ausflüge mehr in die Adersbacher Felsenstadt in Adršpach in der Königrätzer Region mehr möglich, was sich jedoch positiv auf das Besuchserlebnis auswirken soll. Die in der Nähe gelegene Kleinstadt hofft dadurch auf das Ausbleiben des Menschengedränges und der Überlastung der Anfahrtswege. Die Reservierung ist online auf der Webseite der Felsenstadt vorgesehen und befindet sich gerade in der Entwicklungsphase. Dadurch erwerben Besucher in Zukunft nicht nur die Eintrittskarten in die Felsenstadt, sondern auch einen Parkplatz für das gewünschte Zeitfenster.

Nähere Infos hier.

10. Eröffnung des Nordböhmischen Museums in Liberec

Das Nordböhmische Museum in Liberec wurde 1873 als Museum für angewandte Kunst eröffnet und ist das älteste Museum seiner Art in Tschechien. Nach dreijähriger Umbauphase ist es aktuell zwar nur virtuell geöffnet, doch ab Februar ist die Öffnung der modernisierten Räumlichkeiten auch für Besucher geplant. Diese können sich auf die neue Ausstellung über Kunsthandwerk und Industrie freuen, die sich über ein ganzes Museumsgeschoss erstrecken wird.

Nähere Infos hier.

11. Keramik-Museum in Bechyně

Die Stadt Bechyně in Südböhmen wird zum neuen Sitz des Internationalen Keramikmuseums, das neuerdings ganzjährig geöffnet bleibt und eine kleinere Keramik-Dauerausstellung beherbergt, wobei in den Räumlichkeiten auch Wechselausstellungen zu Design, Malerei, Plastiken und Graphik geplant sind. Die ersten Besucher können sich die neuen Ausstellungen im September 2021 ansehen.

Nähere Infos hier.

12. Schloss Vimperk lädt zur Besichtigung ein

Das frisch sanierte Schloss Vimperk am Fuße des Böhmerwaldes bietet seinen Besuchern neue Ausstellungen des Museums der Region Vimperk sowie eine klassische Besichtigung der Schlossinnenräume mit kostbaren flämischen Tapisserien aus dem 17. Jh. Besucher können sich auch auf die sanierten Fassaden im Innenhof und neue Besucherräume freuen. Das neue Highlight des Besichtigungsrundgangs ist die rekonstruierte Unterzug-Decke aus dem 17. Jh. Wer sich für historische Denkmäler begeistert, kann den ersten Besuch für Mai planen.

Nähere Infos hier.

13. Windmühle erwacht zu neuem Leben

In der Stadt Třebíč in der Region Vysočina, unweit der mährischen Metropole Brünn, wird im Frühling 2021 eine besonders attraktive Sehenswürdigkeit – die Windmühle Na Kanciborku – eröffnet. Die altehrwürdige Holländerwindmühle aus dem Jahr 1836 diente der Gerberei Budischow zum Zermahlen von Fichten- oder Kiefernrinde für die sog. Gerberlohe, die dann von den Gerbern zur Lederreinigung verwendet wurde.

Nähere Infos hier.

14. Der Grüne Berg erstrahlt in neuem Glanz

Bereits seit 2018 wird die berühmte Wallfahrtskirche des hl. Johannes von Nepomuk auf dem Grünen Berg, am Weg von Prag nach Brünn, saniert. Dieses attraktive nationale Kulturdenkmal ist in der UNESCO-Liste des Kulturerbes eingetragen. Der Schwerpunkt der restauratorischen Arbeiten liegt in der Sanierung der Außenräume (Fassade, Fenster) sowie Interieurs (Verputz, Stuck, Mobiliar …). Teil des Projekts ist auch die Revitalisierung der Wallfahrtswiese neben der Kirche, die dann wieder zu ihrem ursprünglichen Zweck genutzt werden kann. Die Arbeiten sollte im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden.

Nähere Infos hier.

15. Aussichtsturm Cvilín in Krnov in neuem Glanz

Noch bis Mitte des Jahres 2021 wird die Sanierung des Aussichtsturms Cvilín im Altvatergebirge in Nordmähren dauern. Der 28m hohe Bau auf der Erhebung Cvilín in der Stadt Krnov entstand in den Jahren 1902 – 1903 nach dem Projekt des Architekten Ernst Latzel auf Initiative des Mährisch-Schlesischen Bergvereins und dank großer finanzieller Unterstützung des Fürsten Jan II. von Liechtenstein.

Nähere Infos hier.

16. Neue Krypten und Kellerräume in den Katakomben in Klatovy

Die Katakomben in Klatovy in der Pilsner Region haben viel Neues vorbereitet. Der Besichtigungsrundgang wird um bisher ungenutzte Kellerräume erweitert und nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden auch die Krypten zugänglich gemacht. Besucher können sich auf bisher nicht gezeigte Ausstellungsgegenstände und Gebeine freuen. Die neue Ausstellung soll bis zum Beginn der Sommersaison 2021 fertiggestellt sein.

Nähere Infos hier.

17. Auf Burg Pernštejn eröffnet der Garten der Obrigkeit

Die Burg Pernštejn in Mähren gehört zu den besterhaltenen und bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes. Doch kaum jemand kennt die hiesigen Gärten, die sich unterhalb der Burgmauern erstrecken, 2020 umfassend revitalisiert wurden und in der Besuchersaison 2021 endlich auch Besucher begrüßen dürfen. Der Ziergarten erhielt sein Aussehen zu Beginn des 19. Jh., als er zu den 15 bedeutendsten Gärten Mährens und Schlesiens gehörte. Der neue Besichtigungsrundgang durch den Garten kann mit Fremdenführer oder alleine absolviert werden und bietet neben einem Ruhebereich Spaziergänge unterschiedlicher Länge, darunter einen Bereich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität.

Nähere Infos hier.

18. Holzkirche in Guty wird zu neuem Leben erweckt

Geschickten Zimmerern ist es endlich gelungen, den Nachbau der abgebrannten Kirche in Třinec-Guty in Nordmähren fertigzustellen. Die Holzkirche aus dem 16. Jh. brannte im Jahr 2017 ab, nachdem drei junge Männer absichtlich ein Feuer gelegt hatten. In den Sommermonaten 2020 wurde der Rohbau fertiggestellt und ab September verlegte man die Arbeiten in den Innenbereich. Das Ziel aller Beteiligten war die Herstellung von Mobiliar, welches dem historischen am nächsten kommt. Die neu erbaute Kirche wird bis Mai 2021 vollendet. Die Kirchweihe mit dem ersten Gottesdienst ist für den 23. Mai 2021 vorgesehen.

Nähere Infos hier.

19. Festung Dobrošov wird eröffnet

Im Herbst 2021 wird auch die renovierte Festung Dobrošov in der Königgrätzer Region ins Haus, inklusive neuem Besucherzentrum, eröffnet. Die Errichtung der Festung Dobrošov begann 1937, um zusammen mit weiteren Grenzbefestigungsanlagen die Tschechoslowakische Republik vor Hitlers Truppen zu schützen. Doch die Festung wurde bis zur Unterzeichnung des Münchener Abkommens über die Abtretung der tschechoslowakischen Grenzgebiete an Deutschland im September 1938 nicht fertiggestellt.

Nähere Infos hier.

20. Pernstein-Residenz im Schloss Pardubice

Das in der gleichnamigen Stadt stehende Schloss Pardubice wird zwar gerade saniert, ermöglicht Besuchern jedoch trotzdem die Besichtigung von Ausstellungen über Archäologie, die Geschichte der Stadt Pardubice und Glas. Zu diesen Neuheiten kommen im Laufe des Jahres 2021 weitere hinzu, die mit der Fertigstellung der umfassenden Sanierungsarbeiten ihren Höhepunkt finden. Die Installation der Ausstellung mit dem Titel „Pernstein-Residenz – ältestes Renaissancebauwerk Tschechiens“ erfolgt umgehend, nachdem die Bauleute im April 2021 das Gebäude verlassen werden. Teil der Ausstellung werden auch „sprechende Gemälde“ der Mitglieder des Adelsgeschlechts Pernstein sein, die in Anwesenheit der Besucher lebendig werden.

Nähere Infos hier.

21. Neues von den Gipfeln des Riesengebirges

Auf den Bergkämmen des Riesengebirges, des höchsten tschechischen Gebirges im Norden des Landes, erwarten Besucher dieses Jahr neue Bauwerke. Einerseits handelt es sich um die seit mehreren Jahren sanierte Peter-Hütte, die als Unterkunft dienen wird, und andererseits um originelle Notunterstände, die Besuchern Schutz bei Schlechtwetter bieten sollen. Die sechs Unterstände wurden von Architekturstudenten der Technischen Universität Prag entworfen.

Nähere Infos hier.

(red)