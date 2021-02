Constance Hotels & Resorts: Seychellen zum Spezial-Preis

Diese Vielfalt eröffnet sich auch Gästen der Constance Hotels auf den Inseln Mahé und Praslin: Umgeben von unberührter Natur, endlosem Ozean und traumhaften Stränden ermöglichen die Luxusresorts paradiesischen Urlaub im Indischen Ozean. Das Constance Ephelia, das nur 40 Autominuten vom internationalen Flughafen in Mahé entfernt ist, liegt an gleich zwei der schönsten Strände auf der Insel und bietet seinen Gästen einen unvergleichbaren Blick auf den Marine National Park von Port Launay. Wer Abenteuer liebt, kann sich im Constance Ephelia dank der längsten Zip Line der Seychellen durch den Dschungel schwingen. Kurzentschlossene, die ihren Aufenthalt im Constance Ephelia in einer der Junior oder Senior Suiten mit Halbpension buchen, erhalten bis zum 27. März 2021 eine Ermäßigung von 35%. Bei einer kurzfristigen Stornierung bis zu sieben Tagen vor der geplanten Ankunft wird der Preis in voller Höhe erstattet.

Natur pur im Constance Lemuria

Das Constance Lemuria, befindet sich inmitten der ursprünglichen Natur auf der Insel Praslin – in unmittelbarer Umgebung des einzigartigen Naturreservates Vallee de Mai, das als UNESCO Weltnaturerbe gelistet ist. Dort können Besucher unter anderem die sagenumwobenen Coco de Mer-Palmen bewundern. Einer der schönsten Strände der Welt, der Anse Georgette Strand, liegt direkt angrenzend an das Hotel. Auch Golfliebhaber kommen im Constance Lemuria auf ihre Kosten: Zum Resort gehört der einzige 18-Loch-Profigolfplatz auf den Seychellen. Bei einem Aufenthalt von mindestens drei Nächten können Gäste einen Rabatt von 45 % bei der Buchung einer Unterkunft inklusive Frühstück in Anspruch nehmen.

Veranstalter können Rabatte weitergeben

Von allen Rabatten profitieren auch die Reiseveranstalter und können diese so an ihre Kunden weitergeben. Weitere Informationen zu den Angeboten rund um die Constance Hotels & Resorts finden sich auf der Constance B2B Website. Die Seychellen haben bereits mir der COVID-19-Impfung der einheimischen Bevölkerung begonnen und werden diese bis ca. Mitte März ausbauen (dann werden ca. 70% der Erwachsenen Bevölkerung die volle Dosis des Impfstoffes verabreicht bekommen haben). Dies wird zur Sicherheit des Reiseziels beitragen. Im Jönner 2021 haben die Seychellen verkündet, ihre Küsten für geimpfte Besucher aus aller Welt zu öffnen. (red)