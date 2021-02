ÖHV: Tourismus braucht Perspektive

Seit vor genau elf Monaten der bundesweite Lockdown für Hotels begann, sind 337 Tage vergangen. An 178 davon – also mehr als der Hälfte – waren die Hotels geschlossen, seit November sogar durchgängig. Ein Ende ist nicht in Sicht, da die Bundesregierung erst „rund um Ostern weitere Öffnungsschritte“ andenkt. „Gesundheit geht vor, das ist klar. Deshalb haben wir mittlerweile viel Zeit und Geld in Sicherheitskonzepte und -systeme investiert und können mit bald einem Jahr Corona-Erfahrung Mitarbeiter und Gäste schützen“, fordert Michaela Reitterer, Präsidentin der ÖHV, ein rasches Ende der Abwärtsspirale im Tourismus. Es brauche endlich eine Zukunftsperspektive.

Hotels sind sichere Aufenthaltsorte

Dass der Tourismus nicht einmal mit hoher Auslastung im Pandemie-Geschehen eine Rolle spiele, habe der Sommer bewiesen. Jetzt würden laut ÖHV-Branchenbefragung Stadt- und Seminarhotels mit nur 19%, Skihotels mit 26% und Thermen- und Wellnesshotels mit 41% (Auslastung) an den Start gehen. „Schlechtere Auslastung, bessere Hygienekonzepte, nur die Hotels sind und bleiben gleich sicher!“, will Reitterer hin zu einer sachlichen Einschätzung auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten. Und diese Zahlen würden eine klare Sprache sprechen. Hotels seien nicht das Problem, so Reitterer.

Teststraßen in Hotels zum Teil der Lösung machen

Reitterer schlägt vor, die Hotel-Infrastruktur in die Test-Konzepte einzubeziehen: „Seit im großen Stil getestet wird, haben wir die Zahlen im Griff. Das ist der richtige Weg.“ Jedes zweite Hotel will laut ÖHV-Befragung eine eigene Teststraße einrichten: „Machen wir die Hotels zum Teil der Lösung. So geben wir Österreichs Wirtschaft eine Perspektive“, schlägt die Branchensprecherin vor. (red)