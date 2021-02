Baden im Blütenmeer

Der Frühling ist angekommen. In Europa noch nicht, aber in Japan. Dort tauchen Kirschen- und Pflaumenblüte von Anfang Feber bis Anfang März ganze Landstriche in alle Schattierungen von Dunkelrot über Rosa bis Weiß.

Der Valentinstag ist überstanden, die Freude an zarten Blüten bleibt. Auch wenn EuropäerInnen der Genuss vor Ort heuer live nicht möglich ist – die wundervolle Kirschen- und Pflaumenblüte in der japanischen Region Setouchi erfreut die Seele auch auf Bildern und regt zum Träumen an.

In den sieben Präfekturen rund um das Japanische Binnenmeer, Seto, beginnt die Kirschblütezeit meistens gegen Ende März. Aus Film und Literatur am bekanntesten ist zwar die Kirschblüte, aber KennerInnen erklären die Pflaumenblüte für noch schöner, farbenfroher und duftender – und sie ist bereits jetzt, seit Anfang Feber, in voller Pracht zu bewundern.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zen- und Gartenliebhaber schätzen die 16 ha Grünfläche des Ritsurin-Koen Gartens in der Präfektur Kagawa in Takamatsu auf der Insel Shikoku. Laut Michelin Green Guide zählt der Koraku-en Garten in der Präfektur Okayama zu den drei schönsten Gärten Japans. Auf 14 ha sind prächtige Baumexemplare, traditionelle Teehäuser, eine Grünteeplantage, alten Karpfenteiche und rund 100 Kirschbäume zu finden. Im Kozan-Park, der die Ruriko-Ji Pagode umschließt, erwacht die Natur in den Pflaumenhainen Mitte Februar zu einem Schauspiel, das von Dunkelrosa über Burgunderrot bis hin zu makellosem Weiß alle Schattierungen abdeckt. Der Ayabe-Wald liegt im südwestlichen Teil von Hyogo, in der Nähe von Himeji und Harima. Alte Gräber liegen im Herzen des 24 Hektar großen Waldes, im Schatten von 20.000 Pflaumenbäumen, die jedes Jahr von Ende Februar bis Mitte März blühen. Auf der Halbinsel Shonai ragt der Mt. Shiude 352 m ü.d.M. auf, von dem sich ein Panoramablick auf die vielen tausend Inseln im Seto-Binnenmeer und die Great Seto Bridge bietet. Im Frühling locken unzählige Kirschbäume Besucher an, im Frühsommer erfreuen die üppig blühenden Hortensien. (red.)