Aldiana: Wiedereröffnung der Clubs

Den Anfang macht der Aldiana Club Salzkammergut, der am 18. März 2021 seine Pforten öffnen wird. Der Aldiana Club Fuerteventura soll nur zwei Tage später, am 20. März 2021, folgen. Auf Urlaub unter Freunden im Aldiana Club Ampflwang, im Aldiana Club Hochkönig und im Aldiana Club Kreta dürfen sich Gäste ab dem 14. Mai 2021 wieder freuen.

Auf dem spanischen Festland öffnet der Aldiana Club Andalusien am 17. Mai 2021 und in Tunesien der Aldiana Club Djerba Atlantide am 20. Mai 2021. Der Aldiana Club Costa del Sol empfängt ab dem 6. Juni 2021 wieder Gäste.

Ebenfalls im Juni ist die Eröffnung des Aldiana Club Calabria geplant. Ein finaler Termin ist noch in Abstimmung.

Buchungsanreize bis Ende März



Kunden, die bis Ende März ihren Sommerurlaub bei Aldiana buchen, profitieren in mehrfacher Weise. Zum einen sichern sie sich ein Zimmer in ihrem Lieblingsclub, zum anderen können sie kräftig sparen. Denn Aldiana hat den Frühbuchervorteil von 10% bis zum 31. März 2021 verlängert. Zudem gibt es bis dahin für jede Sommerbuchung einen 100 EUR-Bonus.

Wer sich bis zum 28. Februar 2021 für einen Urlaub bei Aldiana entscheidet, hat darüber hinaus die Möglichkeit, seinen Clubaufenthalt bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. (red)