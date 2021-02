Keine Impfreisen nach Israel

Der umtriebige Verleger Christian Mucha hat vor rund einer Woche mit angekündigten Impfreisen auf sich aufmerksam gemacht. In Israel hat bereits fast ein Viertel der neun Millionen Einwohner auch den zweiten Teil einer Covid-Impfung erhalten und – anders als in vielen anderen Ländern – ist immer noch ausreichend Impfstoff vorhanden.

Impfungen nur für Staatsbürger

Zugang zu den begehrten Vakzinen erhalten allerdings ausschließlich Einwohner Israels. Bereits 3,6 Mio. Einwohner sind geimpft, zumindest mit einer Dosis.

„Als Vertreter des Ministeriums für Tourismus des Staates Israel möchten wir betonen, dass es keine Möglichkeit für Touristen in Israel gibt, sich impfen zu lassen. Es werden keine Imfpreisen angeboten“, betont Ella Zack-Salomon, Direktorin des Staatlichen Israelischen Fremdenverkehrsamts in Berlin.

Derzeit sind Einreisen nach Israel kaum möglich, der Betrieb am Flughafen Ben Gurion ist auf ein Minimum beschränkt. Die Formalitäten wurden verschärft, Reisende müssen bei Antritt des Fluges ein negatives PCR-Test-Ergebnis - nicht älter als 72 Stunden - vorlegen. Unmittelbar nach Einreise müssen sich Reisende in Quarantäne begeben. Erklären sich Reisende bereit, direkt nach Ankunft einen PCR-Test am Flughafen durchzuführen, eine Heimquarantäneerklärung zu unterschreiben sowie ihre Bereitschaft zu bekunden am neunten Quarantänetag einen zweiten PCR-Test durchzuführen, können sie sich in Heimquarantäne begeben. Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bestehen für Reisende, die nachweisen können, bereits geimpft worden zu sein oder bereits an COVID-19 erkrankt gewesen zu sein. (red)