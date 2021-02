Thailand: Entdecken neuer Routen

Im Corona-Jahr, das allerorts durch mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander geprägt war, hat auch die Tourism Authority of Thailand (TAT) erfolgreich daran gearbeitet, Menschen und ihre speziellen Gebräuche und Kulturen in den Vordergrund treten zu lassen. So wurden besondere Routen und Destinationen, die touristisch noch nicht so erforscht und deren Pfade noch nicht ausgetreten sind, weiter entwickelt.

Responsible Tourism

Dabei strebt man danach, das soziale und ökologische Gefüge vor Ort in Balance zu halten und somit die bereiste Natur und Menschen möglichst wenig zu belasten. Vorrangig ist vielmehr die Idee, mit diesen Routen der Umwelt, den lokalen Bräuchen und Veranstaltungen und der dahinter stehenden Bevölkerung samt ihrer Kultur möglichst sanft zu begegnen. So werden etwa Einheimische in den touristischen Entwicklungs-Prozess mit einbezogen, um lokale Besonderheiten direkt und ursprünglich, nah und intensiv erlebbar zu machen, insbesondere durch wunderbare Koch- und Geschmacks-, Kultur- und Naturerlebnisse. In jedem Webinar werden jeweils 2 Routen von TAT vorgestellt – die eingeladenen DMC´s präsentieren danach Ihre dazu passenden und buchbaren Packages.

Termine:

Nordthailand: 25.02.2021 (Routen: Chiang Mai – Mae Hong Son & Chiang Rai – Nan)

Mittel-und Ostthailand: 02.03.2021 (Routen: Chanthaburi-Trat & Kanchanaburi – Samut Songkhram)

Südthailand: 10.03.2021 (Routen: Krabi – Trang & Nakhon Sri Thammarat – Phattalung)

Uhrzeit: jeweils 10.00 bis 11.15 Uhr

Zur Anmeldung geht es HIER (red)