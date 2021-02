MSC: Futuristisches Erlebnis an Bord

Der MSC Starship Club wird exklusiv an Bord der MSC Virtuosa verfügbar sein, wenn das neue Flaggschiff der Schweizer Reederei am 16. April 2021 in Dienst gestellt wird. Die Entwicklung hat fast sechs Jahre gedauert, in dieser Zeit hat MSC Cruises mit führenden Experten zusammengearbeitet, die sich auf Robotik und Automatisierung, Innenarchitektur sowie Unterhaltungs- und digitale Erlebnislösungen spezialisiert haben.

Interaktive Entertainment-Lounge



Dieses integrierte Bar- und Unterhaltungserlebnis, das von MSC Cruises' Vision eines Raumschiffs der Zukunft inspiriert ist, schafft durch modernste Technologien eine futuristische Atmosphäre. Dazu gehören 3D-Hologramme, eine digitale Kunstwand und ein interaktiver Infinity-Tisch mit Touchscreen und zwölf Sitzplätzen, mit dem die Gäste den Weltraum auf einer galaktischen Tour erkunden können. Rob mixt und serviert seine charakteristischen Cocktails – mit Alkohol oder alkoholfrei – und viele individuell zusammengestellte Drinks, genauso wie es ein menschlicher Barkeeper tun würde. Für ein authentisches Bar-Erlebnis der Zukunft unterhält Rob die Gäste im persönlichen Gespräch und zeigt dabei verschiedene menschenähnlichen Gesichtsausdrücke. Robs Fähigkeiten und seine emotionale Reaktionsfähigkeit in Kombination mit dem übrigen Barpersonal, das so gekleidet ist, als wäre es gerade einem Science-Fiction-Film entsprungen, sowie den vielen innovativen, technischen Features werden dafür sorgen, dass der MSC Starship Club ein Muss für alle Altersgruppen ist. Die Gäste werden speziell entworfene, digitale Cockpits innerhalb des Bar-Bereichs nutzen, um ihre Bestellung aufzugeben.

Weltraum-Themenerlebnis

Rob bereitet aber nicht nur eine beeindruckende Auswahl an Cocktails zu, er kann auch acht Sprachen sprechen (Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Chinesisch und Japanisch) – je nach Sprache, die der Gast bei der Bestellung gewählt hat. Rob hat auch eine klare Persönlichkeit: Er nutzt sein LED-Gesicht, um Emotionen zu vermitteln, so dass die Gäste seine Performance beobachten können, während sie ihren Cocktail genießen. Der Status der Cocktailzubereitung wird über digitale Monitore innerhalb des Bar-Bereichs und eine LED-Leiste im Tickerband-Stil über dem Roboter angezeigt, während man in das Weltraum-Themenerlebnis eintaucht. Die kosmischen Cocktails werden in eigens entworfenen, futuristischen Gläsern serviert, die die Gäste als bleibendes Andenken an den MSC Starship Club mitnehmen können. MSC Cruises ist ständig auf der Suche nach neuen Inspirationen für das Gästeerlebnis und sucht stets nach Möglichkeiten, die neueste Technologie einzusetzen, um etwas Einzigartiges zu schaffen. Die neueste Innovation nutzt modernste Roboter- und Digitaltechnologien, um eine futuristische, interaktive Entertainment-Lounge zu erschaffen, die das traditionelle Bar-Erlebnis völlig neu interpretiert und die Gäste in eine andere Welt versetzt.

Nach einigen Drei-, Vier- und Fünf-Nächte-Kreuzfahrten im Mittelmeer wird die MSC Virtuosa im Sommer 2021 in Nordeuropa eingesetzt: mit einer Reihe von Routen zu den norwegischen Fjorden und den Hauptstädten der Ostsee. (red)