nicko cruises: Vasco da Gama sticht ab Deutschland in See

An den insgesamt zwölf Terminen in diesem Zeitraum beginnen und enden sämtliche Reisen mit dem klassisch-schönen Kreuzfahrtschiff entweder in Hamburg, Bremerhaven oder Kiel. „Mit den Abfahrten ab/an Deutschland ermöglichen wir unseren Gästen eine bequeme und sichere An- und Abreise“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Damit gehen wir auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden in diesen aktuellen Zeiten ein“, so Laukamp weiter. Neben der Bahnanreise sind für die Reisen auch Pkw-Stellplätze in Bremerhaven sowie für einige Termine sogar eine Haustürabholung buchbar.

Facettenreiche Britische Inseln

Im September beispielsweise fährt das Schiff von Bremerhaven aus nach England, Schottland, Irland und Nordirland. Auf dieser 15-tägigen Reise erleben die Gäste die vielen Facetten der Britischen Inseln. Auf dem Programm stehen unter anderem Stopps in den schottischen Highlands, den irischen Städten Cork und Dublin sowie im nordirischen Belfast. Während Schottland raue und wunderschöne Landschaften bereithält, wartet im benachbarten Irland entspannte Gemütlichkeit bei irischem Guinness und Livemusik auf die Urlauber. Liverpool und London überzeugen schließlich mit Fußball, Beatles und urbanem Treiben, bevor das Schiff sich wieder zurück nach Bremerhaven aufmacht.

Von Kiel zum Nordkap

Mit einer Schiffsgröße für rund 1.000 Passagiere ist Vasco da Gama dabei klein genug für eine familiäre Atmosphäre und groß genug für individuelle Freiräume in den aktuellen Zeiten. So können die Gäste im Juli zum Beispiel auch mit ausreichend Abstand auf Entdeckungsreise zum Nordkap gehen. Die 15-tägige Kreuzfahrt führt von Kiel aus über den Polarkreis hinaus und durch die eindrucksvollen Fjordlandschaften entlang der berühmten Hurtigrute. Ein echter Geheimtipp ist dabei der Nordfjordeid.

Ostsee-Abenteuer

Ebenfalls ab Kiel, aber mit Abschluss in Bremerhaven erleben die Gäste auf einer 13-tägigen Kreuzfahrt im Mai, Juni und August die einzigartige Ostsee mit ihren Metropolen sowie die schwedische Schärenlandschaft. Dabei begrüßen das lettische Riga und das estländische Tallin die Gäste mit schönster Ostsee-Architektur, während in St. Petersburg prachtvolle Schlösser warten, die an den „Weißen Nächten“ in schönstes Licht getaucht sind. Die Reise wird an einem der drei Terminen auch umgekehrt von Bremerhaven bis Kiel angeboten.

Unbeschwerter Urlaubsgenuss

Für sicheres Reisen in aktuellen Zeiten setzt der Kreuzfahrtexperte auf ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept, das sich schon 2020 bewährt hat. Alle darin enthaltenen Maßnahmen erfüllen nationale und internationale Gesundheitsstandards. Zum Konzept gehören unter anderem Infektionsschutz-Fragebögen, kostenlose COVID-19-Tests bei der Einschiffung, die Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln an Bord und zusätzliche Reinigungszyklen auf den Schiffen. Auch bei den Ausflügen an Land sorgt nicko cruises durch kleine Gruppen, FFP2-Maskenpflicht in den Bussen und die bewährten Sennheiser Audiogeräte für Sicherheit.

Bei der Buchung bietet nicko cruises über den Partner Allianz Travel außerdem Reiseversicherungen an, bei denen Corona-Leistungen für Reiserücktritt und -abbruch im Fall einer Quarantäneanordnung enthalten sind.

Einführungsangebote

Zusätzlich zur sicheren und entspannten An- und Abreise zu den deutschen Häfen bieten die anstehenden Reisen mit Flotten-Neuzugang Vasco da Gama auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Familien profitieren von günstigen Familienkabinen oder kostenlosen Zusatzbetten. Singles mit Kind erhalten 50% Kinderermäßigung. Alleinreisende übernachten mit nur 15% Alleinbenutzungszuschlag in einer Doppelkabine. Und bei Buchung bis 31. März gibt es für Schnellentschlossene 20% Einführungsrabatt. (red)