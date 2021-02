Europäische Reiseversicherung: Gelungener Schulungsauftakt

Next Slide

Viel positives Feedback gaben die Teilnehmer zu den bisherigen Schulungen der Europäischen Reiseversicherung, bei dem Agents wertvolles Wissen und Argumente für den Abschluss einer Reiseversicherungen erhalten oder auffrischen. Schwerpunkte dabei und neu waren die speziellen Informationen zur Deckung in Bezug auf Covid und zu den unterschiedlichen Varianten von Reisewarnungen. Die Nachfrage war so zahlreich, dass mehrere Zusatztermine aufgelegt wurden.

O-Töne

Alois und sein Team berichten von sehr interessierten und aktiven Teilnehmern. Hier ein paar Abschluss-Statements:

"Danke schön für die vielen Infos und Argumente, schönes Wochenende euch allen!"

"Ich bedanke mich für die interessante Schulung. Bleiben Sie gesund!"

"Auch von mir, vielen DANK für das interessante Webinar. Man sieht wieder klarer, lG Helene"

"War wirklich sehr informativ - danke für die Schulung!! LG"

Sicherheit wichtiger denn je

Das Bedürfnis der Reisenden nach Sicherheit ist aufgrund der Pandemie stärker in den Vordergrund gerückt. Die Vermittlung eines (Jahres-)KomplettSchutz sei dadurch aktuell besonders einfach.

Allein für die nächsten fünf Wochen stehen daher derzeit 25 Schulungen am Programm, ein großer Teil davon wird firmenintern und auf die jeweiligen Bedürfnisse der Partner-Unternehmen zugeschnitten abgewickelt. Das Outgoing Vertriebsteam um Alois Genner - Franz Tesar, Robert Bunzl, Ruud Klerks und Andreas Humpolec - unterstützt damit die Partner der Europäischen wesentlich beim Restart in eine erfolgreiche Buchungssaison.

Zudem werden neue Kurzschulungen mit spezifischen Inhalten entwickelt, die die Partner noch intensiver beim Vermitteln von Reiseversicherungen unterstützen sollen. (red)