Neuigkeiten aus Kroatien

Zagreb - Die Stadt mit den saubersten Unterkünften

Laut der Buchungsplattformen Airbnb und Booking.com ist Zagreb unter den europäischen Metropolen die Stadt mit den saubersten Unterkünften. Einige der Gästebewertungen beschreiben ihren Aufenthalt in der kroatischen Hauptstadt als "blitzsauber" und "makellos sauber“. In der Gesamtrangliste der 20 saubersten Reiseziele in Europa, belegte Zagreb mit durchschnittlich 4.740 Punkten den stolzen 3. Platz.

Istrien - Top award winning region

Zu Beginn dieses Jahres 2021 erhielt Istrien insgesamt zwei große Auszeichnungen und wird wahrscheinlich in diesem Jahr seinen Jahresdurchschnitt von vier großen Auszeichnungen erreichen.

Stella Maris - Fußballplätze mit FIFA-Zertifizierung

Ab sofort bietet das Stella Maris Resort in Umag auch FIFA-zertifizierte Fußballfelder, die von der Plava Laguna verwaltet werden. Es handelt sich um ein FIFA QUALITY PRO-Zertifikat, welches einem Fußballfeld mit Kunstrasen verliehen wird.

Aviareps übernimmt PR-Arbeit von CNTB

Das Croatian National Tourist Board (CNTB) hat Aviareps als paneuropäische PR-Agentur für die internationalen Schlüsselmärkte im Jahr 2021 ausgewählt. Während sich die Tourismusbranche auf dem Weg der Erholung befindet, werden die Kommunikations-Teams von Aviareps dabei helfen, Kroatien durch koordinierte Medienarbeit und PR-Aktivitäten als sicheres und verantwortungsvolles Reiseziel zu positionieren. Die europäische Marketingstrategie des CNTB für 2021 wird von den Aviareps-Büros in Österreich, Belgien, Tschechien, Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, der Slowakei, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich unterstützt. (red)