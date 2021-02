15. ÖRV Akademie für Kurzentschlossene

Die 14. ÖRV Akademie, die online in 6 Modulen angeboten wird, ist mit der maximalen Teilnehmerzahl von 10 bereits ausgebucht. Die Nachfrage ist aber noch immer vorhanden, daher startet zum selben Termin - Start am 22. Februar 2021 - die 15. ÖRV Akademie. Fünf Teilnehmer sind bereits für die 15. ÖRV Akademie gebucht, weitere fünf Plätze sind noch frei.

Krisenzeiten sind Ausbildungszeiten

Walter Säckl, Generalsekretär des ÖRV, schließt sich den Worten des neuen Arbeitsministers vollinhaltlich an, der am 2. Februar gemeint hat, dass Krisenzeiten Ausbildungszeiten sind. „Ich freue mich auch, dass so großes Interesse in der Branche besteht, das Ausbildungsangebot der ÖRV Akademie anzunehmen und hoffe auch, dass die noch freien Plätze in kürzester Zeit vergeben sind“, sagt Säckl.

Die ÖRV Akademie hat zum Ziel, Filialleiter und (Nachwuchs-) Führungskräfte der Touristik in ihrer Rolle als Personalentwickler und aktive Marketer zu entwickeln und zu fördern. Aus der Praxis für die Praxis. In allen Modulen liegt der Fokus auf Personalmanagement, Kundengewinnung und -bindung sowie professionellem Krisenmanagement. Die Teilnehmer reflektieren ihr Führungsverhalten und entwickeln sich persönlich und unternehmerisch weiter und meistern die immer schnelleren Veränderungen am Kunden- und Arbeitsmarkt.

Nach positiv abgelegter Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Diplom.

Fakten der 15. ÖRV Akademie:

Online in 6 Modulen von jeweils vier Stunden

Start am 22. Februar 2021, letztes Modul und Abschluss mit Prüfung und Diplom am 12. April 2021

1.380 EUR pro Teilnehmer plus USt., Leadership-Check, Unterlagen, Online-Individual-Coaching inklusive

Unter der bewährten Seminarleitung von Markus Ehrensberger

Wichtige Info: Für Kolleg*innen in Kurzarbeit gibt es zudem AMS-Fördermöglichkeiten unter dem Titel der Schulungskostenbeihilfe für Beschäftigte in COVID-19-Kurzarbeit.

Weitere Informationen hier.

Anmeldung: bis spätestens 12. Februar 2021 per Mail an ttc@europaeische.at (red)