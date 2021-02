Rhomberg: Direkt von Graz nach Calvi

Mit dem Sommerflugplan des Flughafen Graz fliegt Rhomberg Reisen seine Gäste von 19.06.2021 bis 25.09.2021 wöchentlich auf die Geburtsinsel Napoleons. Die Direktflüge finden jeweils am Samstag um die Mittagszeit statt und werden mit einer Bombardier Q400 durchgeführt. Ein kleines Catering wird im Reiseangebot inklusive angeboten.

„Neben Karpathos, Zakynthos und Naxos können wir nun mit Calvi eine vierte neue Destination im kommenden Sommerflugplan anbieten.

Ein großes Dankeschön geht an unsere Reiseveranstalterpartner, in diesem Fall an Rhomberg Reisen, die trotz der großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie neue Produkte kreieren und wir damit gemeinsam unseren Fluggästen eine umfassende Auswahl an attraktiven Destinationen für den Sommer bieten können“,