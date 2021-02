NCL: 164 Seiten Kreuzfahrterlebnisse

Mit seiner langen Laufzeit bis Dezember 2023 bietet der neue Katalog Gästen nicht nur mehr Auswahlmöglichkeiten, sondern gibt ihnen auch die Chance, ihren Urlaub in Ruhe zu planen. In den kommenden Jahren wird NCL in Europa sehr präsent sein: Insgesamt acht Schiffe werden in der Region positioniert – das bisher größte Europa-Angebot des Unternehmens. Darunter Ostsee-Abfahrten ab Warnemünde und Rostock, Kreuzfahrten ab/bis Reykjavik und im Sommer 2022 erstmals Stopps in Grönland. Kunden kommen in den Genuss von einer noch größeren Auswahl an Mittelmeer-Kreuzfahrten sowie neuer Kanaren-Kreuzfahrten ab Lissabon im November. Um das neue Europaprogramm noch stärker in den Fokus zu rücken, erscheint gleichzeitig mit dem Hauptkatalog der neue Europa-Katalog im handlichen 20x20cm-Format und präsentiert ausgewählte Highlights für 2021 bis 2022 inklusive vieler Destinationstipps.

Kreuzfahrt mit Verantwortung

Neu im Katalog ist eine Doppelseite, die Kunden transparent über NCLs Engagement für die Umwelt informiert – sowohl an Land als auch an Bord. Hier erfahren Urlauber alles über Wassermanagement, Müllvermeidung und Recycling an Bord der insgesamt 17 Schiffe der Flotte bis hin zur Treibstoffeffizienz und den vielen Initiativen und Unternehmenspartnerschaften von NCL, die zum Ziel haben lokale Ökosysteme in den Zielgebieten zu schützen und Umweltschutzmaßnahmen vor Ort nachhaltig zu unterstützen. Auch die Gesundheit- und Sicherheitsmaßnahmen werden ausführlich vorgestellt finden ausführliche Erwähnung, sodass der sorglosen Urlaubsplanung nichts im Wege steht. Für Reisebüropartner in Deutschland und Österreich sind beide Kataloge via infox.de bestellbar, für Partner aus der Schweiz via mailinghouse.de.

Routen-Highlights Europa

In den kommenden Jahren werden mehr Schiffe der internationalen Reederei in europäischen Gewässern unterwegs sein, als jemals zuvor: Gäste haben auf der Norwegian Escape, Norwegian Epic, Norwegian Getaway, Norwegian Spirit, Norwegian Star, Norwegian Dawn, Norwegian Jade, Norwegian Pearl, Norwegian Breakaway und Norwegian Gem die Möglichkeit die schönsten Ziele Europas kennenzulernen.

Zu den Routen-Highlights zählen die Abfahrten mit der Norwegian Spirit rund um die griechischen Inseln, Israel und die Türkei. Die Norwegian Jade sticht von Amsterdam aus in See und bringt Urlauber an die markanten Küsten der Britischen Inseln, Irland und Schottland. In zehn Tagen, dürfen Urlauber zehn verschiedene Häfen erkunden – darunter Highlights wie Edinburgh, Glasgow, Cork und Dublin. Zwischen Juni und August 2022 geht es mit der Norwegian Star ab Reykjavik nach London unter anderem zu den schönsten Zielen Islands und Irlands. Zusätzlich führen zwei ganz besondere Kreuzfahrten die Gäste ab/bis Reykjavik nach Grönland.

Die Ostsee einmal anders erleben können Gäste auf zahlreichen Baltikum-Routen, auf denen auch kleinere besondere Häfen angelaufen werden. Die Routen führen unter anderem in die charmante Hafenstadt Klapeida in Litauen, das russische Pionerski, das nicht nur kulturelle Highlights, sondern auch Strände zum Entspannen zu bieten hat sowie Visby auf der schwedischen Insel Gotland: In der „Stadt der Rosen“ besticht unter anderem der kopfsteingepflasterte Hauptplatz Stora Torget mit zahlreichen kleinen Cafés und Restaurants mit ganz besonderen Charme.

Zu weiteren Sonnenzielen geht es auf Kreuzfahrten in das Schwarze Meer ab Athen, zu den Kanaren und Azoren ab Lissabon oder auf der Kreuzfahrt „Vielfalt im Mittelmeer“. Gäste können zwischen kurzen Kreuzfahrten ab 3 Tagen bis hin zu ausgedehnten Abfahrten bis zu 19 Tagen wählen.

Routen-Highlights weltweit

Erstmalig bietet Norwegian Cruise Line ab 2022 auch Kreuzfahrten in die Antarktis an und deckt damit alle sieben Kontinente ab. Wer noch nicht genug von kalten Reisezielen hat, ist auf einer der zahlreichen Alaska- Abfahrten bestens aufgehoben: Erstmalig positioniert NCL vier Schiffe in der Destination.

Auch den afrikanischen Kontinent können Gäste mit NCL erkunden: Ab/bis Kapstadt geht es zu Kreuzfahrten rund um Südafrika und Namibia. Die Vielfalt Asiens erkunden Gäste zum Beispiel auf einer Abfahrt mit der Norwegian Sun rund um Südostasien und Japan zur Kirschblüte. (red)