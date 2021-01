Update: Neuer Termin für Webinar "Begegnungsreisen in Israel"

Leider musste das heutige Webinar zu Begegnungsreisen verschoben werden. Neuer Termin ist der 2. Februar 2021 um 14:00 Uhr. Teilnehmer die bereits registriert sind, müssen sich nicht noch einmal anmelden.

Begegnungsreisen in Israel

Das Israelische Fremdenverkehrsbüro setzt seine erfolgreiche Schulungsreihe fort, und lädt zu einem Webinar zum Thema Begegnungsreisen.

Schon immer waren die Gäste in Israel interessiert daran, vor Ort Menschen kennenzulernen, Gespräche zu führen, einzutauchen in den Alltag der Einheimischen. Dieser Aspekt ist Grundlage für das Seminar, das über die vielfältigen und vor allem interessanten Möglichkeiten der Begegnungsreisen in Israel informiert.

Update: Datum/ Uhrzeit:

2. Februar 2021 / 14:00 Uhr

Anmeldung:

http://bit.ly/IsraelWebinar_Begegnungsreisen (red)