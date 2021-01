Slowenien: Hotel News & Neueröffnungen

The Woods of Sinic nennt sich ein neues Glamping-Resort im Herzen des Pohorje-Gebirges. Die zeltartigen Unterkünfte sind aus Lärchenholz gezimmert, gut isoliert, beheizbar und komfortabel. Direkt vom Bett aus bietet ein großes Glasfenster einen herrlichen Ausblick. Auf der Terrasse lädt ein Whirlpool zum Entspannen im wohlig warmen Wasser ein. Das Frühstück wird in einem Picknickkorb vor die Tür gestellt, es gibt E-Bikes um die Landschaft zu erkunden und danach kann man zum Ausgleich eine Massage buchen. www.thewoodsofsinic.com

Schlösser und Villen

Das Hotel Šport in Otočec stand lange im Schatten des renommierten Schlosshotels mit gleichem Namen, nun wurde es renoviert, vom Garten über den Wellnessbereich bis hin zum Thermalwasserpool erhielt alles ein Facelift. Wie der Name anklingen lässt, ist das frisch renovierte Haus auf sportliche Aktivitäten aller Art spezialisiert u.a. firmiert es als Wander- und Fahrradhotel. Vierbeinige Begleiter sind, so sie nicht zu groß sind, willkommen. www.terme-krka.com/de/de/otocec/

Die Villa Majda ist ein 1892 im traditionellen rustikalen Stil Istriens erbautes Herrenhaus inmitten von Olivenhainen und Weinbergen. Zum Anwesen gehören eine Terrasse und ein Garten mit Swimmingpool. Vorausgesetzt man bucht das ganze Haus, können hier Familienfeiern, Hochzeiten, Produktpräsentationen u.ä. veranstaltet werden. www.majda.si

In der Therme Dobrna wurde letzten Sommer das 1826 eröffnete 4-Sterne-Hotel Dobrna aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Durch Jahrzehnte hindurch hat es in der k.u.k. Zeit namhafte Herrschaften aus Adel und Bürgertum beherbergt, nun wurde es mit modernem Komfort ausgestattet und verfügt über 13 Superior, Deluxe und Premium Zimmer. www.terme-dobrna.si (red)