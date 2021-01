Uniworld: Neue exklusive Flussreisen

Reisebüros profitieren von einer Provision in Höhe von mindestens 10 Prozent im FIT-Bereich, ab einem Jahresumsatz von 25.000 Euro sind 13 Prozent möglich. Für alle Angebote gibt es Umbuchungsmöglichkeiten bis 60 oder sogar bis 30 Tage vor Abreise.

Von der Donau bis zum Amazonas

Unter dem Titel „Authentische Donau“ reisen Gäste auf der River Princess am 21. Mai 2021 von Nürnberg über Regensburg, Vilshofen, Passau, Weißenkirchen und Melk bis Wien. Auf dem Programm stehen landschaftliche Highlights ebenso wie kleine, reizvolle Dörfer und traditionsreiche Städtchen. Bei Wahl einer Doppelkabine ist die einwöchige Fahrt ab 3.379 EUR pro Person erhältlich.

Eine Reise am 4. Juli führt durch das portugiesische Douro Tal. Auf der Sao Gabriel geht es von der Metropole Porto über Entre os Rios, Salamanca, Barca d’Alva und Régua wieder zurück zum Ausgangshafen. Die Gegend gilt als eine der schönsten des Landes – zudem warten exklusive Weingüter darauf, von Gästen entdeckt zu werden. Die 7 Tage-Reise ist ab 4.179 EUR pro Person buchbar.

Exotisch wird es bei einer zweiwöchigen Reise auf dem Amazonas. Gäste erleben sie in Form einer aufregenden Kombination mit einem Besuch des Machu Picchu. Ausgangs- und Zielhafen ist jeweils Lima. Die Aria Amazon verfügt über lediglich 16 Suiten, so dass sie Reisenden maximale Exklusivität bietet. Buchbar ist diese außergewöhnliche Reise ab 14.199 EUR pro Person. Abreisedatum: 3. November.

Fluss und Schiene

Bei dieser Kombireise geht es für Gäste von Zürich, mit diversen Stationen in den Alpen, nach Venedig - und zwar mit dem Golden Eagle Express. In der Lagunenstadt geht es dann schließlich auf das Schiff La Venezia, das die Gäste nach Chioggia, Polesella sowie Burano bringt. Diese Reise umfasst insgesamt elf Tage und startet am 4. August. Erhältlich ist sie pro Person ab 9.909 EUR.

Die Angebote von Uniworld umfassen neben sämtlichen Trinkgeldern an Bord und an Land ein umfangreiches All Inclusive-Paket mit hochwertigen Getränken sowie alle Ausflüge und Transfers während der Reise. Darüber hinaus sind ein Gepäck-Service oder Transfer in Deutschland sowie ein Parkplatz inkludiert.

Mehr Informationen gibt es HIER, telefonische Beratung erhalten sie unter 04307-6600, Kataloge sind HIER bestellbar (red).