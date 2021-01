Wien: Gästezahlen brechen um knapp 74% ein

Betrachtet man das vergangene Jahr genauer, so fing es eigentlich erfreulich an: Im Jänner und im Februar - also noch vor Corona - gab es starke Zuwächse, jedoch in sämtlichen anderen Monaten kam es zu Rückgänge im hohen zweistelligen Prozentbereich. So auch im Dezember - in normalen Jahren eigentlich ein starker Monat für die Branche. Es wurden nur 76.000 Nächtigungen gebucht, was im Jahresabstand einem Minus von 95,6% gleichkommt.

Hälfte der Zahlen aus Österreich und Deutschland

2020 zählten die Wiener Beherbergungsbetriebe 4,590.000 Nächtigungen. Die Hälfte davon stammte von Touristen aus zwei Ländern - Österreich (1,278.000, im Vergleich zu 2019 ein Minus von 58%) und Deutschland (1,002.000, minus 70%). Mit einigem Abstand folgten in der Statistik Italien (188.000, minus 78%), Großbritannien (139.000, minus 81%), Frankreich (127.000, minus 75%) oder die USA (123.000, minus 88%).

Geringe Auslastung, kaum Umsatz

Für das Gesamtjahr 2020 verzeichnete die Bundeshauptstadt - die, wie der Wien-Tourismus anmerkte, in guten Zeiten über das Jahr die höchste Auslastung aller Bundesländer aufweise - eine Bettenauslastung von lediglich 22,3% (2019: 61,9%) sowie eine Zimmerauslastung von nur rund 29% (2019: rund 80%). Die Nettonächtigungsumsätze der Hotellerie für die Monate Jänner bis November betrugen 231,5 Mio. EUR. Das bedeutet einen Einbruch von 74,4%. Für den Monat Dezember lagen diesbezüglich noch keine Zahlen vor. (APA/red)