Plantours Kreuzfahrten: Flusskreuzfahrten nach Brüssel

Der Veranstalter von Fluss- und Hochseereisen wird im kommenden Juni und Juli zwei neue Reisen ab oder bis Brüssel mit dem Boutiqueschiff Sans Souci anbieten.

Während die erste der beiden Routen in Münster startet, endet die Rückreise ab Brüssel in Köln. An beiden Terminen übernachten die maximal 81 Passagiere zur ausführlichen Erkundung Brüssels an Bord der Sans Souci.

Weitere Ziele der achttägigen Reisen entlang des neuen Fahrtgebietes sind Antwerpen, die niederländische Hafenstadt Vlissingen, das Sturmflutwehr bei Veere und mit Middelburg auch die Hauptstadt der Provinz Zeeland.

Weitere Informationen:

Termine: 29. Juni und 6. Juli 2021

Preis: ab 1.399 EUR, inklusive voller Verpflegung an Bord

Storno: Plantours Kreuzfahrten ermöglicht kostenfreie Stornierungen bis zum 31. März 2021

(red)