Regent Seven Seas: Einmalige Suiten-Upgrade-Aktion

Mit „Upgrade Your Horizon" hat die Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises® eine ganz besondere Aktion ins Leben gerufen. Neben kostenfreier Hotelübernachtung an Land oder Upgrade auf eine Penthouse Suite, profitieren alle Gäste von zusätzlichen Leistungen und Luxus-Annehmlichkeiten, wie beispielsweise den persönlichen Butler. Bei Buchung einer Suiten-Kategorie (zwischen Deluxe Window Suite und Master Suite), ist zudem eine reduzierte Anzahlung in Höhe von zehn Prozent erforderlich (ausgenommen Grand Voyages, Weltreisen).

„Nach einem beispiellosen Jahr wollten wir die Reiseoptionen für unsere Gäste nicht einschränken. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, mit Upgrade Your Horizon die großzügigste Suiten-Upgrade-Aktion, die es jemals bei Regent gab, anzubieten. Das Upgrade ist auf alle verfügbaren Schiffe und Destinationen anwendbar ", so Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises. .

Darüber hinaus wurde die Regent Reassurance, die es Reisenden ermöglicht, aus beliebigen Gründen bis zu 15 Tagen vor dem Abreisedatum zu stornieren und eine hundertprozentige Gutschrift für zukünftige Kreuzfahrten zu erhalten, für alle Buchungen, die bis zum 31. Januar 2021 getätigt und alle Reisen, die bis zum 31. Oktober 2021 stattfinden, verlängert.

Luxus inbegriffen

Um den eigenen Horizont rund um den Globus zu erweitern hat Regent Seven Seas Cruises eine Urlaubs-Wunschliste zusammengestellt, noch mehr Inspirationen und hunderte verschiedene Routen sind hier zu finden: www.rssc.com

Die in allen Häfen kostenlosen und unbegrenzten Landausflüge runden Regent's ständig wachsendes Angebot an bereits im Preis inbegriffenem Luxus perfekt ab. Gäste können sich außerdem auf eine Gourmetküche in verschiedenen Spezialitätenrestaurants sowie Abendessen im Freien, im Preis inbegriffene erlesene Weine und Spirituosen, eine täglich mit Softdrinks und alkoholischen Getränken aufgefüllte Minibar in der Suite, ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm, unbegrenzten Internetzugang sowie kostenlosen Wäscheservice und inkludierte Trinkgelder für das Personal freuen. (red)