nicko cruises: Mit Optimismus ins neue Jahr

Reisebüropartner dürfen sich über zahlreiche attraktive Pep-Raten für Fluss und Hochsee freuen, zudem hat der nicko criuses den aktuellen Status seiner Vertriebspartner beim nickoSTARS-Programm bis Ende September 2021 verlängert.

Das Warten hat bald ein Ende

Nächste Woche veröffentlicht nicko cruises seinen Einführungskatalog zum Flotten-Neuzugang VASCO DA GAMA. Ab 22. Januar sind die Reisen online zu finden und buchbar. Der Einführungskatalog wird ab dem 25. Januar zu den Vertriebspartnern geliefert. Ende April führt die erste Kreuzfahrt des Schiffs, das den Namen eines der größten portugiesischen Entdecker trägt, passenderweise von Porto nach Hamburg. Der Einführungskatalog enthält weitere Routen in Westeuropa, Nordeuropa und im Baltikum. Viele der Reisen finden ab/an Deutschland statt.

“Wir freuen uns sehr darauf, unseren Vertriebspartnern in den deutschen Häfen das Schiff vorzustellen. Wir arbeiten unter anderem an Schiffsbesichtigungen und Pep-Preisen, denn wir wissen, dass das persönliche Kennenlernen eines Schiffs und die damit verbundene Produkterfahrung aus erster Hand für den stationären Vertrieb essentiell sind”, freut sich Geschäftsführer Guido Laukamp .

Pep-Preise auf dem Fluss und auf Hoher See

Attraktive Pep-Konditionen für Vertriebspartner gibt es natürlich auch für die nicko Fluss-Produkte und das Expeditionsschiff WORLD VOYAGER. So können Vertriebspartner beispielsweise eine dreinächtige Donau-Kreuzfahrt auf MS BELLISSIMA bereits ab 219 Euro buchen oder im Mittelmeer mit WORLD VOYAGER schon ab 419 EUR in See stechen. Buchbar sind die Reisen über das Portal vacation@sea oder direkt bei nicko cruises.

Statusverlängerung nickoSTARS

Aufgrund der aktuell besonderen vertrieblichen Herausforderungen seiner Partner verlängert nicko cruises den jeweiligen Status innerhalb seines Partner-Bonus-Programms. Das bedeutet, dass die erreichte nickoSTARS Stufe des vorangegangenen Bewertungszeitraums bis 30.09.2021 bestehen bleibt und nicko cruises seinen Vertriebspartnern die mit der jeweiligen Stufe einhergehenden Vorteile 2021 erneut gewährt. nicko cruises Reisebüro-Partner nehmen automatisch mit jeder Buchung an dem Partner-Bonusprogramm teil und sammeln pro Euro Umsatz einen Punkt. So können verschiedene Stufen erreicht werden von GO, über PRO, TOP und STAR. Je nach Stufe erhalten die Reisebüropartner zahlreiche Vorteile – von bevorzugter Teilnahme bei Seminarreisen, über Kundenveranstaltungen, Einladungen zu Events, bevorzugter Hotline bis hin zu Freikabinen.

Weitere Informationen sind hier zu finden: www.gemeinsamaufkurs.de. (red)