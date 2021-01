Online-Reisetag statt Ferienmesse Wien

Der erste Online-Reisetag der Reed Messe, der in Zusammenarbeit mit Tschechien als Partnerland und dem Kurier entstand, findet am 16. Jänner 2021 statt.

Nachdem das klassische und vertraute Format im Jänner 2021 aufgrund der aktuellen Situation leider nicht stattfinden kann, hat sich die Reed Messe in Zusammenarbeit mit dem Kurier ein neues, im Moment umsetzbares Format einfallen lassen, um Reisewilligen die Möglichkeit zu geben, sich bereits zu Jahresbeginn auf das Urlaubs- und Reisejahr 2021 einzustimmen.

Und zwar in Form eines digitalen Events, des ersten Online-Reisetags, der am 16. Jänner 2021 ab 10:00 Uhr über die Bühne gehen wird.

Mit an Bord dieses erstmalig stattfindenden Online-Reisetags ist neben dem Kabarettisten Gerald Fleischhacker und dem Kurier-Reise-Ressortleiter Axel Halbhuber die Tschechische Republik als Partnerland.

Anmeldung zum Online-Reisetag unter: www.ferien-messe.at, die Teilnahme ist kostenlos

Tschechien ist Partnerland

Nachdem die Tschechische Republik in diesem Jahr Partnerland des Online-Reisetags ist, verrät Yvette Polasek, Direktorin von CzechTourism Wien im Live-Interview am 16. Jänner ab 10:00 Uhr, was man in Tschechien in diesem Jahr auf keinen Fall versäumen sollten. Von bedeutenden Jubiläen in diesem Jahr, in welchen Burgen und Schlössern man nächtigen kann und wo es spuckt, wo Familien mit Kindern im Zoo schlafen können, in welchem Hotel man in das Flair ausgewählter internationaler Filme aus den 60- er oder 70-er Jahre eintaucht, wo man am Besten für ein romantisches Wochenende absteigt und vieles mehr.

Zudem sind ab dem 16. Jänner auf der Website der Ferienmesse attraktive Reiseangebote nach Tschechien, die eine Woche lang buchbar sind, aber das ganze Jahr über genutzt werden können, zu finden.

Die klassische Ferienmesse ist derzeit von 7.-9. Mai 2021 geplant. (red)