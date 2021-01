Offroad-Abenteuer in Abu Dhabi

Das vom Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ins Leben gerufene Projekt für Offroad-Abenteuer hält sechs Routen für geländegängige Fahrzeuge in den Regionen Abu Dhabi, Al Dhafra und Al Ain - sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene - bereit.

„Das Offroad-Fahren in Abu Dhabi bietet Interessierten die Möglichkeit, die wunderschöne Landschaft von Abu Dhabi zu erkunden und das ganze Jahr über aufregende und abwechslungsreiche Erlebnisse zu haben. Die Initiative öffnet auch den Touren-Anbietern neue Türen, die für die Besucher nun eine größere Auswahl an Wüstenerlebnissen bereithalten können", so Ali Hassan Al Shaiba, Executive Director beim DCT Abu Dhabi.

Jede Strecke bietet dabei eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, darunter Kamel- und Gazellen-Sichtungen, einzigartige Ausblicke auf Wüstendünen und Zugang zu Oasen.

Zu den Routen zählen Al Remah, Al Ain bis White Sands, Hameem Loop, Umm Al Oush, Liwa Crossing und Al Khazna. Alle Strecken sind über die teilnehmenden Touren-Anbieter sowie über die neue Offroad-Webseite von DCT Abu Dhabi abrufbar.

Detaillierte Informationen zum Offroad-Fahren in Abu Dhabi finden Sie hier. (red)