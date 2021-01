Celebrity Cruises startet neues Jahr mit exklusiven Flugangeboten

Um Gästen den Urlaub so einfach wie möglich zu gestalten, startet Celebrity Cruises gleich im neuen Jahr eine besondere "Flug zur Kreuzfahrt"-Aktion für Abfahrten in Europa, der Karibik und Alaska: Das Angebot gilt dabei für Neubuchung ab heute, 7. Jänner bis zum 1. März 2021 für ausgewählte Abfahrten und Destinationen vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und beinhaltet Flugtickets nach Europa ab 99 EUR pro Person sowie Ersparnisse von 165 EUR pro Person auf Flügen in die Karibik und nach Alaska.

Neues Preissystem

Neben dem neuen Standardtarif Always IncludedSM, mit dem Getränke, Wi-Fi und Trinkgeldern bereits im Reisepreis inkludiert sind, bietet Celebrity nun zwei weitere Paketen zum Aufstocken an:

ELEVATE hebt das Paket mit unbegrenzten Premium-Getränken an und fügt Landausflüge bis zu 200 USD pro Person hinzu.

hebt das Paket mit unbegrenzten Premium-Getränken an und fügt Landausflüge bis zu 200 USD pro Person hinzu. INDULGE enthält alles, was im ELEVATE-Paket enthalten ist, und ergänzt es durch unbegrenztes Streaming Wi-Fi und bis zu 200 USD pro Person für Wünsche an Bord.

Um die Einführung von Always IncludedSM zu unterstützen, hat Celebrity Cruises eine ganze Reihe von Schulungs- und Informationsmaterial für Reisepartner sowie ein Toolkit herausgebracht, das auf Celebrity Central verfügbar ist. Es enthält eine Vielzahl nützlicher Tools wie Value Guides, FAQs, Videos und vieles mehr.

Nähere Informationen unter: www.celebritycentral.de / www.celebritycruises.de (red)