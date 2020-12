Salzburg Airport: flydubai kommt 2021

Die Vereinigten Arabischen Emirate setzen auf den Salzburger Markt, für Fluggäste aus Österreich bedeutet dies mehr Optionen für Langstreckenflüge durch das flydubai-Netzwerk: als Mitglied der Emirates-Gruppe geht es über ihren Hub in Dubai zu 155 Zielen weltweit, darunter Destinationen in Australien, China, Indischem Ozean, Japan, Südasien und den Vereinigten Staaten. Mit der flydubai Multi-Risiko-Reiseversicherung wird allen Passagieren ein sicheres und sorgloses Reisen garantiert und ermöglicht auch ein Upgrade auf die Business Class.



"Oft kommt es anders als man denkt und die Saat der Arbeit benötigt länger, um zu keimen. Die Früchte unserer gemeinsamen Bemühungen mit flydubai werden wir nun 2021 ernten können, und wir haben damit einen großen Schritt in Richtung Vereinigte Arabische Emirate und die Langstreckendrehscheibe Dubai vollzogen. Nicht nur Passagiere aus Salzburg werden diese Alternative für ihren Flug in die Welt begrüßen, ich denke vor allem auch arabische Gäste werden die Möglichkeit nutzen, um auf direktem Weg in unser wunderschönes Land zu reisen", freut sich Bettina Ganghofer.