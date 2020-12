Rhomberg Sommer 2021: Korsika kommt wieder

Nach einem Jahr voller Herausforderungen blickt Stefan Müller, Geschäftsführer und Inhaber des Vorarlberger Korsika-Experten, mit vorsichtigem Optimismus auf 2021. Trotz aller Einschränkungen konnte das Unternehmen im Feriendorf „Zum Störrischen Esel“, das der Veranstalter exklusiv vertreibt, rund 1.000 Gäste begrüßen. Das Gros der Kunden habe zudem Rhomberg die Treue gehalten und auf die sofortige Rückerstattung von Anzahlungen verzichtet.

Angebote für 2021

„Korsika kommt wieder“, davon ist Stefan Müller überzeugt. Deshalb habe man auch drei neue Reisen kreiert, die sich den Themen Kultur, Wandern und Rad widmen. Das Programm 2021 ist bereits buchbar.

Eine Frühbucher-Aktion bietet nicht nur attraktive Preise, sondern auch die Möglichkeit, bis 30 Tage vor Reisebeginn kostenlos zu stornieren oder umzubuchen.

Der erste Rhomberg-Charter soll am 2. Mai starten. Ab Salzburg und Wien reisen Rhomberg-Gäste exklusiv mit einem Airbus der Air Corsica nach Calvi. Vorarlberger fliegen mit People’s ab Altenrhein. Jeden Sonntag geht es mit der Fluggesellschaft People’s ab Memmingen in komfortablen 76-sitzigen Embraer 170 nonstop auf die Insel.

Auch seine Angebote in Griechenland, auf Menorca, Madeira, Island und in Kalabrien will Rhomberg im kommenden Jahr wieder hochfahren.

Weitere Informationen unter: Tel: 05572 22420 oder Online: www.rhomberg-reisen.com (red)